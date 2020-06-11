Общество , 11 июн, 17:36
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Собянин подписал закон об электронном голосовании на выборах в Москве
Мэр столицы Сергей Собянин подписал закон об онлайн-голосовании на выборах в Москве. Документ опубликован на сайте мэра и городского правительства.
Закон «регулирует отношения, возникающие в связи с проведением эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти города Москвы и выборах в органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований», — сообщается в нем.
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