В Норильск доставят дополнительные емкости для сбора нефтепродуктов

В Норильск доставят 30 дополнительных емкостей для хранения собранных на месте разлива нефтепродуктов. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Красноярскому краю.

Общая вместимость этих емкостей составит 7,5 тыс. кубометров.

Как сообщили в главке МЧС, за последние сутки было собрано 4 119 кубометров топливно-водяной смеси. В целом удалось собрать 21 919 кубометров.

Также за сутки сорбентом обработали 3,4 тыс. кв. м загрязненной территории. С начала работ по устранению последствий аварии таким образом обработали 55,7 тыс. кв. м. В ликвидации ЧС задействованы 734 человек и 285 единицы техники.