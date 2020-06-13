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Авария с топливом в Норильске ,  
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В Норильск доставят дополнительные емкости для сбора нефтепродуктов

В Норильск доставят 30 дополнительных емкостей для хранения собранных на месте разлива нефтепродуктов. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Красноярскому краю.

Общая вместимость этих емкостей составит 7,5 тыс. кубометров.

Как сообщили в главке МЧС, за последние сутки было собрано 4 119 кубометров топливно-водяной смеси. В целом удалось собрать 21 919 кубометров.

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Фото: Норникель / Vk

Также за сутки сорбентом обработали 3,4 тыс. кв. м загрязненной территории. С начала работ по устранению последствий аварии таким образом обработали 55,7 тыс. кв. м. В ликвидации ЧС задействованы 734 человек и 285 единицы техники.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая, тогда из резервуара выплеснулось около 21 тыс. т дизельного топлива. Оно попало в землю, реки Амбарная, Далдыкан, их притоки. По словам губернатора региона Александра Усса, нефтепродукты также утекли в озеро Пясино. По прогнозу Минприроды, на восстановление экологии в районе происшествия уйдет не менее десяти лет.
 

Теги: разлив топлива, Норильск, МЧС
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