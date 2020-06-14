В Атланте начали расследование после убийства афроамериканца полицейскими

Власти штата Джорджия организовали расследование по факту ранения полицейскими при задержании 27-летнего темнокожего мужчины по имени Рейшард Брукс, который впоследствии скончался в больнице. Об этом сообщается на странице Бюро расследований Джорджии в Twitter.

Вечером 12 июня сотрудники полиции выехали по вызову в ресторан быстрого питания, расположенный в центральной части города. На проезде стоял автомобиль, который мешал другим водителям подъехать к ресторану. В машине находился темнокожий мужчина, который заснул.

Как установили полицейские, мужчина афроамериканец находился в состоянии алкогольного опьянения. Они попытались его задержать, однако темнокожий мужчина оказал сопротивление. Полицейские попытались применить электрошокер, однако афроамериканцу удалось его отобрать. Темнокожий мужчины попытался сбежать от полицейских, но в этот момент один из стражей порядка выстрелил в мужчину. Пострадавший был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Один из полицейских также пострадал. Ему оказали медицинскую помощь.

Запись случившегося в Сети разместили очевидцы произошедшего.

После инцидента начальник полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку, сообщает CNN. Мэр города Кейша Лэнс Боттомс заявила, что в данном случае применение огнестрельного оружия стражами порядка не является обоснованным.

25 мая при задержании полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Полицейские заподозрили его в расплате фальшивыми купюрами в магазине. В момент задержания один из полицейских надавил Флойду коленом на горло. Темнокожий мужчина кричал, что ему трудно дышать, и просил его отпустить, но полицейские не реагировали на его слова. Впоследствии Флойд скончался в больнице от асфиксии. В результате были уволены четверо полицейских. Одного из них обвинили в убийстве, других трех — в пособничестве убийству.

В заключении судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин утверждалось, что Флойд был заражен коронавирусом. Церемония прощания с погибшим в Миннеаполисе состоялась 4 июня. Похоронили Флойда 9 июня в его родном городе Хьюстоне (штат Техас).