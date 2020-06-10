В США завершились похороны Джорджа Флойда

В американском Хьюстоне (штат) Техас завершились похороны афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть после задержания полицией 25 мая привела к массовым беспорядкам и протестам в США и за их пределами. Об этом сообщает CNN.

Тело Флойда перевезли в его родной город. Отпевание проходило в церкви The Fountain of Praise, где баптистский священник и активный борец за права темнокожих Альфред Чарльз Шарптон-младший произнес речь.

На похоронах присутствовало множество высокопоставленных лиц, в том числе бывший вице-президент США и главный соперник президента Дональда Трампа на предстоящих выборах демократ Джо Байден. Кроме того, в церкви были родственники других темнокожих, убитых полицией.

После поминальной службы катафалк с телом Флойда направился к кладбищу Houston Memorial Gardens в сопровождении машин полиции. За милю до кладбища гроб золотистого цвета перенесли из катафалка в конный экипаж. Флойд будет похоронен рядом со своей матерью.