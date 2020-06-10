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Протесты в США ,  
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В США завершились похороны Джорджа Флойда

В американском Хьюстоне (штат) Техас завершились похороны афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть после задержания полицией 25 мая привела к массовым беспорядкам и протестам в США и за их пределами. Об этом сообщает CNN.

Тело Флойда перевезли в его родной город. Отпевание проходило в церкви The Fountain of Praise, где баптистский священник и активный борец за права темнокожих Альфред Чарльз Шарптон-младший произнес речь.

На похоронах присутствовало множество высокопоставленных лиц, в том числе бывший вице-президент США и главный соперник президента Дональда Трампа на предстоящих выборах демократ Джо Байден. Кроме того, в церкви были родственники других темнокожих, убитых полицией.

После поминальной службы катафалк с телом Флойда направился к кладбищу Houston Memorial Gardens в сопровождении машин полиции. За милю до кладбища гроб золотистого цвета перенесли из катафалка в конный экипаж. Флойд будет похоронен рядом со своей матерью.

Беспорядки в городах США. Главное
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Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса (штат Миннесота) после задержания полицией, во время которого сотрудник правоохранительных органов надавил ему коленом на горло.

Смерть афроамериканца вызвала акции протеста, массовые беспорядки и грабежи сначала в Миннесоте, а затем по всем Соединенным Штатам и в других странах. В результате беспорядков тысячи человек были задержаны, сотни пострадали.

После этого в Миннеаполисе, Вашингтоне и Нью-Йорке местные власти предложили расформировать полицию или сократить ее финансирование. Трамп в ответ заявил, что уменьшения финансирования не будет, а полицию упразднять не станут.

Теги: США, протесты, похороны
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