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Протесты в США ,  
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Трамп отказался упразднять полицию после гибели афроамериканца Флойда

Власти США не будут упразднять полицию или сокращать ее финансирование. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп заявил в ходе встречи с представителями правоохранительных органов в Белом доме. Его слова передает The Hill.

«Не будет лишения [полиции] финансирования, не будет упразднения нашей полиции», — сказал Трамп. Он отметил, что американская полиция позволяет стране «жить в мире», а «99% из сотрудников полиции— отличные люди».

The Hill отмечает, что ранее сократить бюджет полиции пообещали мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио и мэр Вашингтона Мюриел Баузер. В Миннеаполисе, где после задержания полицейскими 25 мая погиб афроамериканец Джордж Флойд, городской совет предложил расформировать местную полицию.

Городской совет Миннеаполиса предложил расформировать местную полицию
Политика
Фото: Scott Olson / Getty Images

Во время задержания в Миннеаполисе (штат Миннесота) Флойда 25 мая один из полицейских применил удушающий прием и не реагировал на слова Флойда о том, что тот не может дышать. Флойд потерял сознание, а затем умер в больнице.

Момент задержания попал на видео, после чего в Миннеаполисе, а затем и в других городах США начались массовые протесты. В некоторых городах демонстрации переросли в столкновения с полицией и грабежи, из-за чего городским властям пришлось на некоторое время вводить комендантских час, а также задействовать бойцов Национальной гвардии. Такие меры были приняты, в частности, в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Теги: полиция, протесты, США
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