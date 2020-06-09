Трамп отказался упразднять полицию после гибели афроамериканца Флойда

Власти США не будут упразднять полицию или сокращать ее финансирование. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп заявил в ходе встречи с представителями правоохранительных органов в Белом доме. Его слова передает The Hill.

«Не будет лишения [полиции] финансирования, не будет упразднения нашей полиции», — сказал Трамп. Он отметил, что американская полиция позволяет стране «жить в мире», а «99% из сотрудников полиции— отличные люди».

The Hill отмечает, что ранее сократить бюджет полиции пообещали мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио и мэр Вашингтона Мюриел Баузер. В Миннеаполисе, где после задержания полицейскими 25 мая погиб афроамериканец Джордж Флойд, городской совет предложил расформировать местную полицию.

Во время задержания в Миннеаполисе (штат Миннесота) Флойда 25 мая один из полицейских применил удушающий прием и не реагировал на слова Флойда о том, что тот не может дышать. Флойд потерял сознание, а затем умер в больнице.