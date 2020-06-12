Глава Минздрава заявил о преждевременности полного снятия ограничений

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Говорить о полном снятии ограничений, введенных в регионах России из-за пандемии коронавируса, пока рано. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

«По нашим оценкам, 21 регион достаточно спокоен пока, но в остальных все-таки эпидемиологический процесс течет», — сказал Мурашко.

По его словам, во всех регионах «пока рано» говорить о полном снятии ограничений и возвращении к привычному образу жизни.

Ранее глава Минздрава также заявил, что не увидел снижения активности коронавируса при жаре. Он отметил важность сохранения масочного режима в России.