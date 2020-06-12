Мурашко анонсировал появление нескольких вакцин от коронавируса в России

В России появятся сразу несколько вакцин от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Он назвал «лучшим вариантом» ситуацию, когда на рынке появляются несколько вакцин. Он объяснил это тем, что для разных типов вакцин, которые разрабатываются на разных платформах, существуют свои группы, в том числе и профили безопасности — для кого они могут использоваться.

«Я подчеркну, что вакцина — это лекарственный препарат. Поэтому, конечно же, мы ожидаем, что на рынке появятся несколько препаратов», — отметил он.

Мурашко добавил, что у разных типов вакцин будет разный период защиты. По его словам, сейчас специалистам предстоит определить, на какое время у человека будет сохраняться специфический иммунитет после вакцинации.