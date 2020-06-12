Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
Прокуратура Нижневартовска начала проверку возгорания на нефтезаводе Бизнес, 19:55 Глава Минздрава заявил о преждевременности полного снятия ограничений Общество, 19:32 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня Общество, 19:16 Мурашко отметил важность сохранения масочного режима в России Общество, 19:14 Мурашко анонсировал появление нескольких вакцин от коронавируса в России Общество, 18:55 Определился соперник Умара Нурмагомедова по дебютному бою в UFC Спорт, 18:31 В Омске молния попала в газопровод и оставила без газа 70 тыс. жителей Общество, 18:26 ФОМС уточнил условия для госпитализации заболевших COVID-19 Общество, 18:18 Глава Минздрава не увидел снижения активности коронавируса при жаре Общество, 18:17 Два человека пострадали при пожаре на нефтезаводе в Нижневартовске Бизнес, 18:09 СМИ назвали зарплату гендиректора «Спартака» Томаса Цорна Спорт, 18:03 Дайджест футурологии № 10: биомедицина, Метрополис в Китае и афрофутуризм Футурология, 18:00  Семин раскрыл подробности переговоров «Локомотива» с Дзюбой Спорт, 17:55 МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой Политика, 17:52
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мурашко анонсировал появление нескольких вакцин от коронавируса в России

В России появятся сразу несколько вакцин от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Он назвал «лучшим вариантом» ситуацию, когда на рынке появляются несколько вакцин. Он объяснил это тем, что для разных типов вакцин, которые разрабатываются на разных платформах, существуют свои группы, в том числе и профили безопасности — для кого они могут использоваться.

«Я подчеркну, что вакцина — это лекарственный препарат. Поэтому, конечно же, мы ожидаем, что на рынке появятся несколько препаратов», — отметил он.

Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 отправили на изоляцию
Общество
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Мурашко добавил, что у разных типов вакцин будет разный период защиты. По его словам, сейчас специалистам предстоит определить, на какое время у человека будет сохраняться специфический иммунитет после вакцинации.

Ранее глава Минздрава пообещал сделать прививку от коронавирусной инфекции после выпуска вакцины.

В начале июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что единой вакцины от коронавируса в России не будет. Она отметила, что для разных групп населения будут применяться сразу несколько препаратов.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Теги: Россия, вакцина, коронавирус
Материалы по теме
Собянин назвал возможные сроки начала массовой вакцинации в Москве
Общество
Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 отправили на изоляцию
Общество
Минздрав заявил о планах начать вакцинацию от гриппа в августе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter