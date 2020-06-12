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Мурашко отметил важность сохранения масочного режима в России

Масочный режим в России должен сохраняться для профилактики коронавирусной инфекции несмотря на снятие некоторых ограничительных мер. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

«Масочный режим должен сохраняться. Мы видим сегодня, что коэффициент репродукции [вируса] даже в спокойных регионах плавающий», — отметил он, добавив, что данный коэффициент зависит от количества контактов и того, как местные жители соблюдают введенные ограничительные меры.

Мурашко подчеркнул, что популяционный специфический иммунитет к коронавирусу у россиян еще не сформирован, хотя число людей с антителами увеличивается. Поэтому говорить о снятии ограничений и переходе к нормальному образу жизни преждевременно, заключил министр.

Попова сообщила о сохранении масочного режима еще на месяц-два
Общество
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о сохранении масочного режима по всей стране. Она отметила, что опасность заражения сохраняется до тех пор, пока нет вакцины от коронавируса.

В Москве с 9 июня отменил режим самоизоляции и цифровых пропусков, а также возобновил работу ряд предприятий сферы услуг. Тем не менее, перчаточно-масочный режим сохранился в общественных местах, торговых точках и транспорте.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
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<500
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i


 

Теги: Михаил Мурашко, маски, режим, сохранение, коронавирус
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