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Зеленский заявил о будущем чувстве стыда у россиян за присоединение Крыма

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины / AP)

Россияне в будущем будут стыдиться присоединения Крыма, без его возвращения в состав украинских территорий нормальное общение народов этих стран невозможно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Украинская правда».

«Стыдно будет российскому народу через несколько лет из-за того, что вышло», — сказал политик. Зеленский сообщил, что без возвращения Крыма будущие поколения украинцев и россиян не смогут «дружески», «нормально» общаться.

9 мая украинский лидер анонсировал проект создания новых мемориальных символов, в рамках которого, по его словам, планируется «установить в Украине четыре колокола». Среди прочего Зеленский пообещал поставить их в Донецке и Симферополе. Он заявил, что все колокола прозвонят, когда Украина «вернет своих людей и свою землю».

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Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров напомнил, что Украине придется сначала получить разрешения России и Крыма, чтобы поставить колокол на территории другого государства. Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков добавлял, что мемориал в Симферополе появится, только если он будет посвящен воссоединению Крыма с Россией.

Крым стал российским федеральным округом по итогам референдума 2014 года. Осенью 2016 года президент России Владимир Путин сказал, что вопрос Крыма «исторически закрыт».

Теги: Владимир Зеленский, Крым, Украина
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