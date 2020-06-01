Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма
Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет из-за прекращения подачи пресной воды на полуостров со стороны Украины, передает «РИА Новости».
«Настоятельно призываем вас <...> решительно осудить преступные действия украинской стороны, грубо попирающие международное право и прямо нарушающие обязательства этой страны в области прав человека», — цитирует агентство письмо Поклонской.
Депутат призвала принять все необходимые меры для возобновления водоснабжения полуострова через Северо-Крымский канал, а также прекращения «дискриминационной политики властей Украины в отношении миллионов крымчан».
По словам Поклонской, действия Киева создают угрозу гуманитарной катастрофы в Крыму.