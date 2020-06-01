Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма

Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымкого канала в 2014 году после того, как полуостров вошел в состав России. По каналу в Крым поступала вода из Днепра, которая обеспечивала 85% потребностей сельскохозяйственной отрасли региона.

В мае депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев на заседании ООН по формуле Арриа уже призывал организацию отреагировать на водную блокаду Крыма. «Как в XXI веке можно отключить 2,5 млн людей воду и электроэнергию? Это противоречит всем основам международного права», — говорил Мусаев.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Киев технически не может поставлять воду в Крым, пока он не «вернется» в состав Украины.