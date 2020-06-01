Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 29 мая, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 29 мая, 14:01
В Москве 101-летняя пациентка излечилась от коронавируса Общество, 09:32 ЦСКА продлил контракт с американским разыгрывающим Джеймсом Спорт, 09:25 Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков Общество, 09:20 Сотня за 2,8 секунды, 400 км и зарядка за 20 минут: электрический Porsche РБК и Porsche, 09:19 С чачей против вируса: что происходило с рынком алкоголя весной. Часть 1 Pro, 09:19 Первый номер рейтинга UFC подтвердил планы сдать титул в полутяжелом весе Спорт, 09:17 В Крыму завели дело после пропажи шестилетней девочки Общество, 09:14 Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом Политика, 09:11 Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма Политика, 09:00 Кьелл Нордстрем — РБК: «Роботы не опаснее, чем вставные зубы» Pro, 09:00 Японский эпидемиолог оценил шансы проведения Олимпийских игр в Токио Спорт, 09:00 На рынке мобильного ретейла спрогнозировали закрытие трети салонов связи Бизнес, 08:57 Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом Общество, 08:45 Семин предложил Ротенберга-младшего на пост главы селекции «Локомотива» Спорт, 08:35
Новости без коронавируса ,  
0 

Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет из-за прекращения подачи пресной воды на полуостров со стороны Украины, передает «РИА Новости».

«Настоятельно призываем вас <...> решительно осудить преступные действия украинской стороны, грубо попирающие международное право и прямо нарушающие обязательства этой страны в области прав человека», — цитирует агентство письмо Поклонской.

Депутат призвала принять все необходимые меры для возобновления водоснабжения полуострова через Северо-Крымский канал, а также прекращения «дискриминационной политики властей Украины в отношении миллионов крымчан».

Общественники потребовали от ООН отреагировать на водную блокаду Крыма
Политика
Северо-Крымский канал

По словам Поклонской, действия Киева создают угрозу гуманитарной катастрофы в Крыму.

Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымкого канала в 2014 году после того, как полуостров вошел в состав России. По каналу в Крым поступала вода из Днепра, которая обеспечивала 85% потребностей сельскохозяйственной отрасли региона.

В мае депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев на заседании ООН по формуле Арриа уже призывал организацию отреагировать на водную блокаду Крыма. «Как в XXI веке можно отключить 2,5 млн людей воду и электроэнергию? Это противоречит всем основам международного права», — говорил Мусаев.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Киев технически не может поставлять воду в Крым, пока он не «вернется» в состав Украины.

Теги: Наталья Поклонская, ООН, Крым
Материалы по теме
В Совфеде слова экс-посла США к водной блокаде Крыма сочли антигуманными
Общество
Общественники потребовали от ООН отреагировать на водную блокаду Крыма
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter