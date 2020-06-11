Дочь Ефремова объяснила регистрацию номера актера в Telegram

Анна Мария Ефремова (Фото: amefremova / Instagram)

Актер Михаил Ефремов не мог зарегистрироваться в социальной сети Telegram, так как сейчас у него нет мобильного телефона. Об этом дочь актера Анна Мария Ефремова написала в Twitter.

Она уточнила, что Ефремов не пользуется социальными сетями, за исключением мессенджера WhatsApp, и предположила, что в настоящий момент телефон отца находится у жены или менеджера актера.

Ранее стало известно, что номер актера использовали для входа в Telegram, уведомление о его регистрации появилось 11 июня. По решению Таганского суда Москвы Ефремов находится под домашним арестом до 9 августа, он может использовать средства связи только для вызова экстренных служб.