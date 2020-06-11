Номер Ефремова использовали для входа в Telegram

Доходный дом Бройдо, в котором актер Михаил Ефремов находится под домашним арестом. (Фото: АГН «Москва»)

Номер актера Михаила Ефремова, которого отправили под домашний арест после ДТП в центре Москвы, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РБК.

«РИА Новости» уточняет, что этот номер зарегистрировался в мессенджере 11 июня, уведомление о его регистрации появилось в 13:33.

Ефремов находится под домашним арестом, он отбывает его в своей квартире в Плотниковом переулке. Актеру запрещено общаться с кем-либо, кроме адвоката, следователя и близких родственников, средствами связи ему можно пользоваться только для вызова экстренных служб.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Его автомобиль вылетел на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada. Актер не пострадал, а водитель фургона был госпитализирован в тяжелом состоянии и впоследствии умер.