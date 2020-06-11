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Поправки в Конституцию ,  
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ЦИК не нашла доказательств принуждения к голосованию по поправкам

Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: ЦИК России / ТАСС)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) пока не нашла подтверждений ни одному сообщению о принуждении бюджетников к участию в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

«В основном это были фейки. Ни одно из заявлений, которое пришло, пока не подтвердилось. Но это не значит, что их не может быть», — указала она. Памфилова уточнила, что не может полностью отрицать существование таких случаев.

«Я пока не готова ответить на вопрос, есть ли это на самом деле, если есть, то в каких масштабах, но то, что предметно мы всех обяжем проверить на всех уровнях и будем это контролировать, это я вам обещаю», — заявила она.

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Председатель ЦИК также отметила, что анонимность имеет место быть, если предоставленные факты можно безусловно доказать. По ее словам, в столичной мэрии выяснили, что в сообщениях о принуждении к голосованию, в частности, упоминались несуществующие департаменты. «Если хочешь навести порядок — бери на себя ответственность, рискуй и доказывай: да, это мне звонили, это мой начальник, я готов это заявить на всех уровнях. Вот это я признаю, а всю эту дутую анонимность я презираю, если за этим не пойми что стоит», — резюмировала Памфилова.

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Фото: Пресс-служба ЦИК РФ / РИА Новости

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что сотрудников бюджетных организаций и государственных учреждений заставляют регистрироваться для участия в дистанционном голосовании по поправкам в Основной закон. Так, в марте Русская служба Би-би-си опубликовала материал, в котором источники рассказали о таких случаях принуждения. В том числе регистрироваться, по ее данным, принуждали весь персонал «одного из московских департаментов», а сотрудников ВДНХ и «одного из учреждений, подчиняющегося соцзащите», также просили, чтобы на сайте зарегистрировались и их знакомые.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева рассказала изданию, что указание зарегистрироваться и «найти десять человек» получили сотрудники «абсолютно всех бюджетных организаций» в столице.

Всероссийское голосование по поправкам в Основной закон состоится 1 июля, этот день будет выходным. Голосовать дистанционно смогут жители Москвы, Нижегородской области.

Теги: ЦИК, электронное голосование, поправки в Конституцию
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