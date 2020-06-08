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Поправки в Конституцию ,  
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Кремль объяснил судьбу поправки о сроках на портале для голосования

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Поправка в Конституцию России, которая позволяет действующему президенту вновь участвовать в выборах, изначально не была опубликована на сайте для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) из-за возможных технических неполадок. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Бывают разные технические накладки. Могло просто выпасть при заливке сайта. Точно не знаю, не могу вам сказать», — заявил Песков.

Глава пресс-службы Кремля также объяснил, почему в рекламных материалах на ТВ и на уличных билбордах не упоминается эта поправка. По его словам, в Основной закон предлагается сразу много изменений и осветить их все и сразу невозможно. «Там же много поправок, там вряд ли можно одну главную вычленить. Они важны в своей совокупности. В разных источниках упоминаются разные поправки», — объяснил представитель Кремля.

На то, что в первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, накануне обратили внимание «Ведомости».

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Фото: Пресс-служба ЦИК РФ / РИА Новости

Изначально в пункте 7 раздела «Какие поправки?», в котором потенциальным участникам электронного голосования объясняется, чем новый текст Основного закона отличается от старого, не было информации о числе президентских сроков, а говорилось только о том, что высшим должностным лицам будет запрещено иметь иностранное гражданство, а также счета и ценности в зарубежных банках.

Позднее туда добавили фразу: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации — оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».

Согласно действующему российскому законодательству, Владимир Путин не может участвовать в президентских выборах 2024 года.

В начале марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила для «надежной страховки страны» внести в Конституцию поправку, которая обнулит сроки Путина и позволит ему переизбираться.

16 марта Конституционный суд признал предлагающиеся поправки законными, включая изменение, предложенное Терешковой.

Всероссийское голосование по поправкам в Основной закон состоится 1 июля.

Теги: Конституция, Дмитрий Песков
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