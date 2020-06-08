Кремль объяснил судьбу поправки о сроках на портале для голосования

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Поправка в Конституцию России, которая позволяет действующему президенту вновь участвовать в выборах, изначально не была опубликована на сайте для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) из-за возможных технических неполадок. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Бывают разные технические накладки. Могло просто выпасть при заливке сайта. Точно не знаю, не могу вам сказать», — заявил Песков.

Глава пресс-службы Кремля также объяснил, почему в рекламных материалах на ТВ и на уличных билбордах не упоминается эта поправка. По его словам, в Основной закон предлагается сразу много изменений и осветить их все и сразу невозможно. «Там же много поправок, там вряд ли можно одну главную вычленить. Они важны в своей совокупности. В разных источниках упоминаются разные поправки», — объяснил представитель Кремля.

На то, что в первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, накануне обратили внимание «Ведомости».