В Норильске не стали задерживать обвиненного в халатности мэра

Ринат Ахметчин (Фото: norilsk_adm / VK)

Правоохранительные органы не стали задерживать мэра Норильска Рината Ахметчина, обвиненного в халатности из-за разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщила РБК сообщила руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации СК России Светлана Петренко.

«Мэр не задержан», — сказала она.

Утром 11 июня СК сообщил об уголовном деле против Ахметчина. Следователи считают, что глава города не исполнил свои должностные обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации.

Следователи установили, что Ахметчин был осведомлен о количестве разлитого из резервуара топлива, но не принял должных мер по реагированию на аварию — не организовал координацию деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации города, контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды, а также не спрогнозировал последствия чрезвычайной ситуации. Против мэра завели дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).