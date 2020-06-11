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Авария с топливом в Норильске ,  
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В Норильске не стали задерживать обвиненного в халатности мэра

Ринат Ахметчин
Ринат Ахметчин (Фото: norilsk_adm / VK)

Правоохранительные органы не стали задерживать мэра Норильска Рината Ахметчина, обвиненного в халатности из-за разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщила РБК сообщила руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации СК России Светлана Петренко.

«Мэр не задержан», — сказала она.

Утром 11 июня СК сообщил об уголовном деле против Ахметчина. Следователи считают, что глава города не исполнил свои должностные обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации.

Следователи установили, что Ахметчин был осведомлен о количестве разлитого из резервуара топлива, но не принял должных мер по реагированию на аварию — не организовал координацию деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации города, контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды, а также не спрогнозировал последствия чрезвычайной ситуации. Против мэра завели дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Против мэра Норильска возбудили дело после аварии на ТЭЦ
Общество
<p>Ринат Ахметчин</p>

Если его вину докажут, Ахметчину грозит штраф с лишением права занимать определенные должности, обязательные или исправительные работы, или арест на срок до трех месяцев.

В результате произошедшего 29 мая разлива дизельного топлива на норильской ТЭЦ-3 в почву и водоемы попало около 21 тыс. т нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

Устранение последствий аварии с разливом топлива в Норильске обойдется минимум в 10 млрд руб., говорил на совещании с президентом России Владимиром Путиным глава «Норникеля» Владимир Потанин.

Теги: Норильск, мэр, новости
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