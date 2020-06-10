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Авария с участием Ефремова ,  
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В рамках дела Ефремова следователи проверили бар Ulysses

Фото: UlyssesMoscow / Facebook
Фото: UlyssesMoscow / Facebook

Следственные действия прошли в московском баре Ulysses в рамках расследования уголовного дела актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах, а также источник «РИА Новости» в оперативных службах.

«Следователи МВД провели следственные действия в баре Ulysses в Плотниковом переулке в Москве», — сказал собеседник ТАСС.

Источник «РИА Новости» уточнил, что сотрудники правоохранительных органов проверяли, посещал ли актер заведение перед аварией, и изучали записи видеокамер.

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«Мы работаем только на доставку, по поводу Ефремова ничего сказать не могу, не знаю», — сообщили РБК в баре Ulysses.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что такая информация не поступала.

Ранее Telegram-канал Life shot со ссылкой на запись камеры видеонаблюдения около заведения сообщил, что примерно за час до аварии актер приезжал в бар Ulysses, внутри которого находился около получаса. Канал указал, что заехать в бар Ефремов мог уже пьяным, так как он не сумел правильно припарковаться.

Из-за угрозы коронавируса московские бары должны оставаться закрытыми и не могут принимать посетителей внутри помещения.

Ефремов попал в аварию вечером 8 июня, его джип на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, из-за полученных травм водитель фургона умер в больнице.

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Фото: Роман Канащук / ТАСС

9 июня Таганский суд отправил актера под домашний арест, против него возбуждено уголовное дело п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение водителем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Московская прокуратура заявила, что за руль Ефремов сел в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, бар, новости
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