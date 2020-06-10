В рамках дела Ефремова следователи проверили бар Ulysses

Фото: UlyssesMoscow / Facebook

Следственные действия прошли в московском баре Ulysses в рамках расследования уголовного дела актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах, а также источник «РИА Новости» в оперативных службах.

«Следователи МВД провели следственные действия в баре Ulysses в Плотниковом переулке в Москве», — сказал собеседник ТАСС.

Источник «РИА Новости» уточнил, что сотрудники правоохранительных органов проверяли, посещал ли актер заведение перед аварией, и изучали записи видеокамер.

«Мы работаем только на доставку, по поводу Ефремова ничего сказать не могу, не знаю», — сообщили РБК в баре Ulysses.