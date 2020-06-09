Заявки на электронное голосование по поправкам подали 300 тыс. москвичей
В Москве более 300 тыс. жителей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщил руководитель столичного штаба по наблюдению за голосованием Илья Массух в разговоре с «РИА Новости».
«Уже 305 тыс. человек», — уточнил он.
Специальный раздел, посвященный голосованию по поправкам в Конституцию были запущены на Едином портале госуслуг 5 июня. Так, через портал пользователи с подтвержденной учетной записью могут подать заявление на участие в электронном голосовании. Также можно подать заявление о голосовании на дому. В случае если у человека изменились планы, то в личном кабинете он может отозвать заявление.
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова отметила, что само голосование будет проходить на другом интегрированном портале og2020.ru.