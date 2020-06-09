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Поправки в Конституцию ,  
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Заявки на электронное голосование по поправкам подали 300 тыс. москвичей

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В Москве более 300 тыс. жителей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщил руководитель столичного штаба по наблюдению за голосованием Илья Массух в разговоре с «РИА Новости».

«Уже 305 тыс. человек», — уточнил он.

Специальный раздел, посвященный голосованию по поправкам в Конституцию были запущены на Едином портале госуслуг 5 июня. Так, через портал пользователи с подтвержденной учетной записью могут подать заявление на участие в электронном голосовании. Также можно подать заявление о голосовании на дому. В случае если у человека изменились планы, то в личном кабинете он может отозвать заявление.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова отметила, что само голосование будет проходить на другом интегрированном портале og2020.ru.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно состояться 1 июля. Согласно результатам опроса ВЦИОМа, в голосовании намерены участвовать 67% россиян, из которых 61% собираются поддержать изменения.

Теги: электронное голосование, заявки, Москва, москвичи
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