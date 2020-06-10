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В Москве зафиксировали минимальный с 11 апреля прирост случаев COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве коронавирусную инфекцию подтвердили у 1195 человек, сообщает столичный оперативный штаб.

Это стало самым низким суточным приростом новых случаев заражения в Москве с 11 апреля. В тот день в столице коронавирус выявили у 1030 человек.

Накануне столичный оперативный штаб сообщал о 1 572 новых подтвержденных случаях коронавируса.

В Москве умерли еще 56 человек с коронавирусом
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

С начала эпидемии в Москве коронавирусом заразились более 199,7 тыс. человек. Из них более 113,5 тыс. выздоровели, 3 085 умерли. По состоянию на 10 июня число активных случаев в столице составляет 83 тыс.

Накануне, 9 июня, в Москве перестала действовать часть введенных из-за распространения коронавирсуа ограничений. В столице отменили пропускной режим для передвижения на транспорте, а жителям разрешили совершать прогулки без ограничений.

Кроме того, работу возобновили парикмахерские и салоны красоты, а с 16 июня власти планируют открыть музеи, библиотеки и летние веранды ресторанов. При этом в Москве сохраняется режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Москва
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