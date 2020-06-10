В Москве зафиксировали минимальный с 11 апреля прирост случаев COVID-19
За прошедшие сутки в Москве коронавирусную инфекцию подтвердили у 1195 человек, сообщает столичный оперативный штаб.
Это стало самым низким суточным приростом новых случаев заражения в Москве с 11 апреля. В тот день в столице коронавирус выявили у 1030 человек.
Накануне столичный оперативный штаб сообщал о 1 572 новых подтвержденных случаях коронавируса.
С начала эпидемии в Москве коронавирусом заразились более 199,7 тыс. человек. Из них более 113,5 тыс. выздоровели, 3 085 умерли. По состоянию на 10 июня число активных случаев в столице составляет 83 тыс.