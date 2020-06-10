В Москве зафиксировали минимальный с 11 апреля прирост случаев COVID-19

Накануне, 9 июня, в Москве перестала действовать часть введенных из-за распространения коронавирсуа ограничений. В столице отменили пропускной режим для передвижения на транспорте, а жителям разрешили совершать прогулки без ограничений.

Кроме того, работу возобновили парикмахерские и салоны красоты, а с 16 июня власти планируют открыть музеи, библиотеки и летние веранды ресторанов. При этом в Москве сохраняется режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах.