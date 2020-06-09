В Москве умерли еще 56 человек с коронавирусом

Общее количество смертей в столице достигло отметки 3085. Также во вторник был зафиксирован минимальный с 16 апреля показатель суточного прироста заболевших (1572)

За последние сутки в Москве скончались 56 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего в столице, с учетом новых данных, умерли 3085 человек.

Также, по данным оперативного штаба на утро 9 июня, в Москве в течение 24 часов выявили 1572 новых случая заражения. Это стало минимальным суточным приростом заболевших с 16 апреля. Тогда за сутки врачи подтвердили коронавирус у 1370 человек.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 198,5 тыс. случаев заражения коронавирусом (по данным на утро 9 июня). Сейчас лечение получают 85,8 тыс. человек, еще 109,7 тыс. вылечились.