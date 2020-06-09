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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве умерли еще 56 человек с коронавирусом

Общее количество смертей в столице достигло отметки 3085. Также во вторник был зафиксирован минимальный с 16 апреля показатель суточного прироста заболевших (1572)

За последние сутки в Москве скончались 56 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего в столице, с учетом новых данных, умерли 3085 человек.

Также, по данным оперативного штаба на утро 9 июня, в Москве в течение 24 часов выявили 1572 новых случая заражения. Это стало минимальным суточным приростом заболевших с 16 апреля. Тогда за сутки врачи подтвердили коронавирус у 1370 человек.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 198,5 тыс. случаев заражения коронавирусом (по данным на утро 9 июня). Сейчас лечение получают 85,8 тыс. человек, еще 109,7 тыс. вылечились.

В Москве прекратил действие режим самоизоляции и пропусков
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

С 9 июня в Москве перестал действовать режим самоизоляции, также была отменена система пропусков и график прогулок, возобновили работу предприятия некоторых отраслей. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение нескольких недель в городе пандемия «идет на спад», снижается количество новых случаев заражения, а из клиник выписывается больше пациентов, чем поступает. «Все показатели движения по выходу из эпидемии в норме и мы можем переходить к следующим, более радикальным шагам», — констатировал Собянин.

После снятия ограничений уровень городской активности жителей столицы вернулся на уровень конца марта.

Индекс уровня ограничений из-за Covid-19 в мире
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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус
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