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Авария с участием Ефремова ,  
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Появилось видео с Ефремовым после ДТП

Опубликована видеозапись разговора с актером Михаилом Ефремовым после смертельного ДТП, произошедшего на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Кадры публикует телеканал «НТВ».

На видео артист сидит на кровати в квартире. На вопрос о его состоянии Ефремов отвечает: «Я сейчас в никаком состоянии, говорить не могу».

После этого он говорит, что помнит, о произошедшей накануне «чудовищной аварии» и поэтому пребывает «в шоке».

Ефремов говорит, что, вероятно был пьян, но не помнит, сколько и где именно он выпил. На вопрос собеседника, знает ли артист о смерти второго водителя, Ефремов отвечает утвердительно. Затем его спрашивают, признает ли он вину. «Конечно, а куда я денусь», — отвечает актер, после чего просит дать ему прийти в себя.

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Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль службы доставки на Смоленской площади вечером 8 июня. Во второй машине серьезные травмы получил 57-летний водитель Сергей Захаров. Утром 9 июня он умер в институте им. Склифосовского.

Освидетельствование показало наличие сильного алкогольного опьянения у артиста. Вечером во вторник его доставили в Таганский суд Москвы, где предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).

Суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что во время нескольких встреч с артистом ни разу не видел его трезвым.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП
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