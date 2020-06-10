Появилось видео с Ефремовым после ДТП

Опубликована видеозапись разговора с актером Михаилом Ефремовым после смертельного ДТП, произошедшего на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Кадры публикует телеканал «НТВ».

На видео артист сидит на кровати в квартире. На вопрос о его состоянии Ефремов отвечает: «Я сейчас в никаком состоянии, говорить не могу».

После этого он говорит, что помнит, о произошедшей накануне «чудовищной аварии» и поэтому пребывает «в шоке».

Ефремов говорит, что, вероятно был пьян, но не помнит, сколько и где именно он выпил. На вопрос собеседника, знает ли артист о смерти второго водителя, Ефремов отвечает утвердительно. Затем его спрашивают, признает ли он вину. «Конечно, а куда я денусь», — отвечает актер, после чего просит дать ему прийти в себя.