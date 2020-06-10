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Авария с участием Ефремова ,  
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Жириновский потребовал 12 лет колонии для Ефремова

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ДТП с актером Михаилом Ефремовым, в результате которого погиб водитель службы доставки Сергей Захаров. Политик потребовал максимального наказания для артиста.

«Наказание за его преступление должно быть суровым — 12 лет колонии», — написал Жириновский на странице «ВКонтакте».

Также он заявил, что Ефремова необходимо заключить под стражу, так как «из-под домашнего ареста он сбежит за границу или напьется и выпадет из окна».

Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест
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Михаил Ефремов после допроса в Управлении внутренних дел по Центральному административному округу г. Москвы

Жириновский отметил, что за 2020 год у Ефремова было десять нарушений Правил дорожного движения. «Мы предлагали лишать водителя машины и прав после трех случаев нетрезвого вождения. Если бы так действовали, то пострадавший водитель остался жив», — резюмировал политик.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения артист вылетел на встречную полосу на внедорожнике и врезался в автомобиль Lada службы доставки.

Допрос и избрание меры пресечения Михаилу Ефремову. Фоторепортаж
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57-летнего водителя Lada госпитализировали в институт имени Склифосовского, где он умер утром 9 июня. Вечером во вторник Таганский суд Москвы отправил Ефремова на два месяца под домашний арест. Против актера возбуждено уголовное дело. Свою вину он признал.

Теги: Владимир Жириновский, Михаил Ефремов, ДТП
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