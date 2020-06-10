Жириновский потребовал 12 лет колонии для Ефремова

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ДТП с актером Михаилом Ефремовым, в результате которого погиб водитель службы доставки Сергей Захаров. Политик потребовал максимального наказания для артиста.

«Наказание за его преступление должно быть суровым — 12 лет колонии», — написал Жириновский на странице «ВКонтакте».

Также он заявил, что Ефремова необходимо заключить под стражу, так как «из-под домашнего ареста он сбежит за границу или напьется и выпадет из окна».

Жириновский отметил, что за 2020 год у Ефремова было десять нарушений Правил дорожного движения. «Мы предлагали лишать водителя машины и прав после трех случаев нетрезвого вождения. Если бы так действовали, то пострадавший водитель остался жив», — резюмировал политик.