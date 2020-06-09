Путин и Меркель обсудили коронавирус и ситуацию на Украине

Владимир Путин и Ангела Меркель (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Продолжен обмен мнениями о положении дел в контексте урегулирования внутриукраинского конфликта», — говорится в сообщении. Путин и Меркель выразили озабоченность из-за отсутствия прогресса в реализации минских соглашений 2015 года, а также решений «нормандской четверки» по итогам саммита в Париже в 2019 году. Также стороны отметили важность активизации переговорного процесса в контактной группе и в «нормандском формате». Путин в ходе разговора подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

Стороны также обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса, эскалацию боевых действий в Ливии и ситуацию в Сирии.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

2 июня глава МИД Украины анонсировал переговоры глав МИД стран «нормандской четверки».