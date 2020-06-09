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Путин и Меркель обсудили коронавирус и ситуацию на Украине

Владимир Путин и Ангела Меркель
Владимир Путин и Ангела Меркель (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Продолжен обмен мнениями о положении дел в контексте урегулирования внутриукраинского конфликта», — говорится в сообщении. Путин и Меркель выразили озабоченность из-за отсутствия прогресса в реализации минских соглашений 2015 года, а также решений «нормандской четверки» по итогам саммита в Париже в 2019 году. Также стороны отметили важность активизации переговорного процесса в контактной группе и в «нормандском формате». Путин в ходе разговора подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

Стороны также обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса, эскалацию боевых действий в Ливии и ситуацию в Сирии.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. 

2 июня глава МИД Украины анонсировал переговоры глав МИД стран «нормандской четверки».

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Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (слева направо)


Предыдущая встреча министров иностранных дел четырех стран прошла 30 апреля, тогда Сергей Лавров заявил, что из девяти пунктов итогового парижского соглашения был частично выполнен только один — обмен удерживаемыми лицами.

В декабре 2019 года в Париже впервые за три года прошел саммит «нормандской четверки» на высшем уровне. Лидеры России, Украины, Германии и Франции приняли коммюнике, которое включало в себя полное прекращение огня на востоке Украины, расширение мандата ОБСЕ, обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех», разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года и интеграция «формулы Штайнмайера», которая определяет механизм введения закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе, в украинское законодательство.

В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский объявил об очередной встрече лидеров стран «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе. Встреча должна состояться после окончания пандемии коронавируса.

Теги: Владимир Путин, Ангела Меркель, нормандская четверка
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