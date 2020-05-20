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Политический кризис на Украине ,  
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Зеленский анонсировал нормандский саммит после окончания пандемии

Встреча «нормандской четверки» состоится после окончания пандемии коронавируса, сейчас стороны готовят новый обмен пленными, заявил Владимир Зеленский. Если «минский формат» не будет работать, нужно искать другой, добавил он
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: AP)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча лидеров стран нормандской четверки (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации на Донбассе состоится после окончания пандемии коронавируса. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, приуроченной к годовщине со дня инаугурации, отвечая на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона, есть ли смысл вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция мероприятия идет на официальной странице офиса Зеленского в Facebook.

«Из-за коронавируса каждый [из президентов России и Украины] сконцентрировался на делах своей страны. Мы не оставляем попытки вернуть наших людей и наши территории. Встреча нормандской группы состоится после окончания пандемии коронавируса», — подчеркнул Зеленский.

При этом он напомнил, что если переговоры в формате «минской группы» зайдут в тупик, он готов будет обратиться к другим форматам. «Минский формат приоритет, но никто не отменяет любой другой формат. Мы готовы к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий», — заявил Зеленский.

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Владимир Зеленский

Говоря о достижениях в этой сфере, лидер Украины напомнил, что за год ему удалось завершить три обмена удерживаемыми лицами: «В общей сложности 135 украинцев вернулись на родину: моряки, пленные, политики». Зеленский добавил, что обмен не стал бы возможен без переговоров в Минске.

«Мы перезапустили [состав представителей Украины] Минскую группу, мы смогли показать, что, что у представителей так называемых республик [ЛНР и ДНР], которые работают в составе Трехсторонней контактной группы, российские паспорта, что они не могут там находиться, они не могут представлять эти территории», — отметил политик.

Зеленский добавил, что в данный момент Киев ведет переговоры с Москвой о новом обмене после карантина. «Честно говоря, я очень хочу, чтобы к нам вернулись украинцы, которые находятся в России», — завершил он.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Владимир Зеленский, Минская группа, «нормандский формат», коронавирус
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