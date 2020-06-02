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Политика ,  
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Глава МИД Украины анонсировал переговоры стран «нормандской четверки»

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: icom.ukraine / Facebook)

Украина готовится к очередной встрече глав МИД стран «нормандского формата», заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в ходе беседы с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Готовимся к очередному разговору министров в «нормандском формате», — отметил он.

По словам Кулебы, Киев ищет решение для мирного урегулирования ситуациив Донбассе, однако Украина не согласится на «пересечение красных линий» в отношении безопасности и суверенитета страны. Кулеба добавил, что стороны договорились продолжать активные контакты «нормандской четверки» на уровне министров.

В МИД России заявили ТАСС, что Москва пока не получала информации о запланированных на ближайшее время переговорах глав внешнеполитических ведомств России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате».

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«Нормандский формат» — переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. В них принимают участие четыре страны — Россия, Украина, Германия и Франция. Первая встреча состоялась в июне 2014 года, после начала кризиса на Украине, во французском регионе Нижняя Нормандия.

Последняя встреча глав МИД четырех стран состоялась 30 апреля. На ней министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что из девяти пунктов итогового парижского соглашения был частично выполнен только один — обмен удерживаемыми лицами.

В декабре 2019 года в Париже впервые за три года прошел саммит «нормандской четверки» на высшем уровне. По итогам встречи лидеры России, Украины, Германии и Франции приняли коммюнике, которое включало в себя полное прекращение огня на востоке Украины, расширение мандата ОБСЕ, обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех», разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года и интеграция «формулы Штайнмайера», которая определяет механизм введения закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе, в украинское законодательство.

В конце мая этого года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал очередную встречу лидеров стран «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе — она состоится после окончания пандемии коронавируса. При этом он добавил, что если переговоры в формате «минской группы» зайдут в тупик, то Киев может обратиться к другим форматам.

Теги: Украина, нормандская четверка, переговоры, МИД
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