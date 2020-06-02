Глава МИД Украины анонсировал переговоры стран «нормандской четверки»

Дмитрий Кулеба (Фото: icom.ukraine / Facebook)

Украина готовится к очередной встрече глав МИД стран «нормандского формата», заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в ходе беседы с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Готовимся к очередному разговору министров в «нормандском формате», — отметил он.

По словам Кулебы, Киев ищет решение для мирного урегулирования ситуациив Донбассе, однако Украина не согласится на «пересечение красных линий» в отношении безопасности и суверенитета страны. Кулеба добавил, что стороны договорились продолжать активные контакты «нормандской четверки» на уровне министров.

В МИД России заявили ТАСС, что Москва пока не получала информации о запланированных на ближайшее время переговорах глав внешнеполитических ведомств России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате».