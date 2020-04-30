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Украинский кризис ,  
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Лавров заявил об отсутствии прогресса в украинском урегулировании

Спустя почти пять месяцев после «нормандского» саммита в Париже из девяти пунктов принятого на нем итогового документа частично выполнен только один — обмен удерживаемыми лицами, заявил глава российского МИД Сергей Лавров
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

30 апреля по инициативе немецкой стороны состоялась первая видеоконференция глав МИД стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия). Повестка включала обзор пункт за пунктом договоренностей, которые были достигнуты в Париже, сообщил по итогам переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Мы констатировали, что из девяти пунктов итогового документа парижского саммита выполнено, да и то частично, только одно — имею в виду обмен удерживаемыми лицами. Состоялось в декабре и апреле два обмена, в ходе которых в общей сложности 230 человек были обменены между Киевом, Донецком и Луганском», — сказал дипломат на пресс-конференции, трансляция которой шла на сайте МИДа.

9 декабря прошлого года впервые за три года прошел саммит «нормандской четверки» на уровне глав государств. По итогам этой встречи в Париже лидеры России, Украины, Германии и Франции приняли коммюнике, которое включало в себя такие договоренности:

  • минские соглашения об урегулировании конфликта на Украине «продолжают быть основой работы формата», а государства-участники привержены их полному выполнению. До конца 2019 года необходимо полное прекращение огня на востоке Украины;
  • мандат наблюдательной миссии ОБСЕ надо расширить, чтобы обеспечить контроль за соблюдением режима прекращения огня. В частности, миссия должна начать работать круглосуточно, ей должен быть обеспечен доступ на всю территорию Украины;
  • до конца 2019 года нужно провести обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех установленных на всех установленных»;
  • необходимо добиться разведения сил в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года;
  • интегрировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство. Формула определяет механизм введения закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

«Что касается остальных пунктов, мы напомнили, что ключевым является вопрос о предоставлении особого статуса Донбасса», — заявил Лавров. По его словам, отсутствует прогресс во включении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. Продвижение на этом треке создаст предпосылки для решения всех остальных вопросов, однако киевские власти уклоняются от прямого диалога с Донецком и Луганском, уверен министр. Также нет результатов в разведении сил — не определен ни один из трех участков для отвода вооружений, добавил он. «Печально, что в Париже не был согласован полный развод сил вдоль всей линии соприкосновения», — отметил Лавров и добавил, что сейчас, по его мнению, была бы другая ситуация.

Кремль оценил итоги «нормандского саммита» в Париже
Политика
Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и&nbsp;Владимир Путин

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Киев, минские договоренности, нормандская четверка, ДНР и ЛНР
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