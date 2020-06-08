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Путин поручил увеличить пособие по безработице

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по итогам совещания о ситуации на рынке труда, в них входят увеличение минимального размера пособия по безработице и продление выплат пособия на три месяца. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

«Увеличить с 1 мая 2020 г. на три месяца минимальный размер пособия по безработице до 4 500 руб.», — отмечается в сообщении.

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Правительство должно продлить либо возобновить выплаты пособия гражданам, которые зарегистрированы в органах службы занятости в качестве безработных и чей срок выплат истек после 1 марта 2020 года. Продление предусматривается до 1 октября 2020 года.

По поручению Путина безработные родители, приемные родители, усыновители и опекуны получат право на доплаты к пособию по безработице в размере 3 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Для индивидуальных предпринимателей должен быть установлен максимальный размер пособия по безработице, если они вынужденно прекратили работать после 1 марта 2020 года и зарегистрированы как безработные. Срок действия указанной меры — до 1 октября 2020 года.

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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В трудовое законодательство России поручено внести изменения, направленные «на совершенствование дистанционных форм труда работников» и внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений.

Минтруд, Минобрнауки, Минфин, высшие должностные лица субъектов вместе с объединениями работодателей должны помочь трудоустройству выпускников вузов 2020 года.

Путин также поручил создать единую интернет-платформу для размещения и поиска вакансий.

Увеличить размер минимального пособия по безработице в три раза, до 4,5 тыс. руб., в конце мая предложил Минтруд. Глава ведомства Антон Котяков пояснил, что среди безработных с минимальным пособием оказались и те, кто прежде создавал рабочие места. Путин поддержал это предложение.

В конце мая Росстат заявил, основываясь на методологии Международной организации труда, что число безработных в России за месяц возросло более чем на 800 тыс. человек — до 4,3 млн в апреле (против 3,485 млн человек в марте). Уровень безработицы в апреле составил 5,8% от рабочей силы после 4,7% в марте.

Теги: безработица, Владимир Путин
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