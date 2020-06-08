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Путин поручил создать единую интернет-платформу для размещения вакансий

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопросы создания единой интернет-платформы для размещения и поиска вакансий. Мера входит в список поручений по итогам совещания о ситуации на рынке труда, опубликованный на сайте Кремля.

Новый портал предоставит гражданам и организациям возможность «размещения и поиска предложений в сфере занятости (в том числе о работе временного характера) и оформления соответствующих правоотношений». Правительство должно доложить о ходе выполнения поручения до 1 июля.

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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин 8 июня заявил, что ситуация на российском рынке труда «постепенно стабилизируется». Он связал это с поэтапным снятием ограничений в регионах и пакетом мер по поддержке занятости и экономики, разработанный правительством.

В конце мая Росстат указал, что число безработных в России за месяц возросло более чем на 800 тыс. человек — до 4,3 млн в апреле (против 3,485 млн человек в марте). Доля безработных от рабочей силы выросла с 4,7% в марте до 5,8% в апреле. Подсчет проводился по методологии Международной организации труда, которая учитывает не только зарегистрированных на бирже труда, но и фактически незанятых.

Теги: Владимир Путин, вакансии
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