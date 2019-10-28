Ингушетия стала лидером среди регионов с высокой безработицей

В шести регионах России уровень безработицы превышает 10%, следует из исследования «РИА Новости», подготовленном на основании данных Росстата.

Так, самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии — 26,2%. В Чеченской Республике этот показатель составляет 13,4%, в Республике Северная Осетия-Алания — 12,6%, в Дагестане 11,7%, в Тыве — 10,7%, а в Республике Алтай — 10%.

Самый низкий уровень безработицы зафиксировали в Москве, он составляет 1,3%. Также низкая безработица наблюдается в Санкт-Петербурге — 1,4%, Ямало-Ненецком автономном округе — 2,1%, Московской области — 2,8% и Ханты-Мансийском автономном округе — 2,9%.

Такой низкий показатель безработицы, как пишет «РИА Новости», обусловлен низкой численностью безработных граждан на сто открытых вакансий. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе на 100 открытых вакансий приходится 57 безработных, в Москве — 79 безработных, в целом по России этот показатель составляет 189 безработных на 100 открытых вакансий.

Согласно исследованию, за июнь—август 2019 года уровень безработицы стал ниже в 56 регионах России, в восьми остался без изменений, а в 21 регионе вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.