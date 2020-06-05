Путин оценил ситуацию с безработицей и инфляцией в России

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Инфляция в России не превышает ранее заданных рамок, а макроэкономику удалось сохранить в «рабочем состоянии» несмотря на пандемию коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Стенограмма размещена на сайте Кремля.

Дмитриев отметил, что госдолг России гораздо ниже догов других стран.

«Не только долг, и инфляция держится в рамках параметров, о которых мы заявляли раньше. Уровень безработицы подрос, но не так драматично, как в некоторых других странах», — сказал на это Путин.

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