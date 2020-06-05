Путин оценил ситуацию с безработицей и инфляцией в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 15:21
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Общество, 21:28 Власти Подмосковья заявили об отсутствии условий для снятия ограничений Политика, 21:24 Британская MI5 сочла фейковой версию об искусственном появлении COVID-19 Общество, 21:22 Собянин допустил «радикальные решения» по смягчению ограничений Общество, 21:21 Минкомсвязь запустила сервис для электронного голосования по Конституции Общество, 21:15 Ростехнадзор не проверял аварийный резервуар «Норникеля» из-за ремонта Бизнес, 20:56 В Петербурге решили открыть автосалоны и промтоварные магазины Экономика, 20:56 Четыре футболиста «Рубина» переболели коронавирусом Спорт, 20:55 Как снять красивый ролик на смартфон: универсальная пошаговая инструкция РБК Стиль и Huawei, 20:49 Путин оценил ситуацию с безработицей и инфляцией в России Политика, 20:21 Росстат нашел только одну востребованную в апреле услугу Экономика, 20:21 Инвестиции с гарантией: как переложить риски на брокера РБК и БКС, 20:20 Двух игроков «Боруссии» оштрафовали за нарушение медицинского регламента Спорт, 20:16 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 июня Общество, 20:12
Политика ,  
0 

Путин оценил ситуацию с безработицей и инфляцией в России

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Инфляция в России не превышает ранее заданных рамок, а макроэкономику удалось сохранить в «рабочем состоянии» несмотря на пандемию коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Стенограмма размещена на сайте Кремля.

Дмитриев отметил, что госдолг России гораздо ниже догов других стран.

«Не только долг, и инфляция держится в рамках параметров, о которых мы заявляли раньше. Уровень безработицы подрос, но не так драматично, как в некоторых других странах», — сказал на это Путин.

Материал дополняется

Теги: Владимир Путин, инфляция в России, безработица, коронавирус
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter