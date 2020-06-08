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Власти назвали необходимые для выезда за рубеж документы

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россияне, которым разрешен выезд за границу, будут должны предоставить документы, подтверждающие цель поездки. Соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте кабинета министров.

В случае, если житель России выезжает за рубеж в целях лечения, то он должен предоставить документы принимающей медицинской организации, подтверждающие лечение с указанием временных рамок, или документы, оформленные российским Минздравом.

Если россиянин выезжает в другую страну для ухода за больным родственником, то он должен предъявить документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий его состояние, а также документ, подтверждающий степень родства.

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Для выезда за рубеж с целью работы россиянам будет нужно предъявить трудовой договор или контракт с иностранным работодателем, разрешение на работу и на право въезда в страну.

Студенты иностранных вузов смогут выехать в страну обучения при предъявлении документа, подтверждающего получение образования в образовательной организации. Также за границу смогут выехать российские студенты, которых российские образовательные организации направили на обучение в другую страну, при предъявлении соответствующего документа.

8 июня премьер-министр России Михаил Мишустин разрешил россиянам выезжать за границу для ухода за больными родственниками или личного лечения, а также с целью работы или учебы.

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Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Он также поручил Росавиации и Роспотребнадзору проанализировать варианты возобновления международного авиасообщения и подготовить сценарии развития отрасли и меры поддержки. В Кремле заявили, что окончательное решение о возобновлении полетов за рубеж примет оперативный штаб правительства, однако точных дат пока нет.

Все международное авиасообщение было приостановлено в России 27 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Исключение составили вывозные рейсы и специальные рейсы по поручению правительства.

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Источник: JHU
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Теги: документы, выезд за границу, власти, коронавирус
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