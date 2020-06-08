Кремль заявил об отсутствии данных о дате возобновления полетов

Международный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Решать вопрос о возобновлении международного авиасообщения будет правительство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Главной движущей силой [в принятии такого решения] является оперативный штаб в правительстве, главой которого является председатель правительства [Михаил Мишустин]», — сказал Песков. Он также добавил, что «точных дат пока нет».

Накануне источник РБК в одной из крупных авиакомпаний рассказал, что Росавиация планирует направить предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля. По его словам, на первом этапе Россия может возобновить полеты в 15 стран, в том числе в страны Европы, включая Турцию, а также в Китай и Южную Корею. Однако решение будет зависеть от Роспотребнадзора, а также от позиции других государств.

На следующий день ТАСС со ссылкой на текст поручения премьер-министра Михаила Мишустина сообщил, что правительство поручит Росавиации и Роспотребнадзору проработать варианты возобновления международного авиасообщения и меры по поддержке авиакомпаний.