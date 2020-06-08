В Москве от коронавируса вылечились 1633 человека

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве 1633 человека выздоровели после лечения от коронавирусной инфекции, сообщает столичный оперативный штаб.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в столице выздоровели 104 347 человек.

Утром 8 июня оперативный штаб отчитался о смерти 51 пациента с COVID-19, это минимальное суточное число жертв эпидемии в городе с 25 мая. Всего в столице умерли 2,9 тыс. человек с коронавирусной инфекцией.

Для того чтобы предотвратить распространении инфекции, столичные власти в конце марта ввели режим самоизоляции, действие которого пока не прекращено, а c середины апреля действует пропускной режим. Источники РБК сообщали, что отменить пропуска для жителей столицы могут с 14 июня.