В Москве от коронавируса умер еще 51 пациент

Это минимальное суточное число жертв эпидемии в городе с 25 мая. Общее число погибших от коронавируса в Москве достигло 2970 человек, в России — 5,9 тыс.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве за прошедшие сутки от коронавируса умер еще 51 человек. С начала эпидемии число жертв COVID-19 в столице достигло 2970 человек, передает оперативный штаб.

Суточное число умерших от коронавируса оказалось в Москве минимальным с 25 мая, когда в городе умер 41 человек. Накануне, 7 июня, сообщалось о 55 умерших пациентах с коронавирусом.

Всего к 7 июня в России было зарегистрировано 5859 смертей от COVID-19, с учетом новых жертв в Москве количество летальных исходов достигло 5,9 тыс. Всего в стране заразились более 467,6 тыс. человек, в Москве — свыше 195 тыс. (более 40% от общего по стране).

Количество выявленных случаев заболевания в мире к утру 8 июня перешагнуло за 7 млн, 402,8 тыс. человек по всему миру умерли.