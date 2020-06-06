Глава ФРИИ предложил «заморозить» все институты развития из-за дела РВК

Кирилл Варламов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов предложил приостановить работу всех институтов развития в стране из-за ареста главы Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко. Об этом Варламов написал в Facebook.

«У меня есть предложение заморозить деятельность всех институтов развития до освобождения Александра из-под домашнего ареста. Это будет хотя бы справедливо по отношению к людям, вовлеченным в работу всей отрасли», — сообщил он.

Варламов назвал Повалко «порядочным человеком» и профессионалом. Он выразил сомнение в том, что домашний арест поможет ходу следствия. «Возникает ощущение, что ты строил-строил замки из песка, но тут пришли старшие ребята и просто, ради шутки растоптали все, что мы все строим последние годы. Какой смысл в нашей деятельности?» — добавил Варламов.