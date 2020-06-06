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Глава ФРИИ предложил «заморозить» все институты развития из-за дела РВК

Кирилл Варламов
Кирилл Варламов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов предложил приостановить работу всех институтов развития в стране из-за ареста главы Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко. Об этом Варламов написал в Facebook.

«У меня есть предложение заморозить деятельность всех институтов развития до освобождения Александра из-под домашнего ареста. Это будет хотя бы справедливо по отношению к людям, вовлеченным в работу всей отрасли», — сообщил он.

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Варламов назвал Повалко «порядочным человеком» и профессионалом. Он выразил сомнение в том, что домашний арест поможет ходу следствия. «Возникает ощущение, что ты строил-строил замки из песка, но тут пришли старшие ребята и просто, ради шутки растоптали все, что мы все строим последние годы. Какой смысл в нашей деятельности?» — добавил Варламов.

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3 июня стало известно об обысках в доме Повалко и офисах РВК, 4 июня источники РБК заявили о его задержании. Позже Гагаринский районный суд столицы отправил гендиректора РВК под домашний арест по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК).

Адвокат Повалко Георгий Антонов рассказал, что ему вменяется то, что руководство РВК не добилось досрочного погашения займа, выданного ее портфельной компании Soft Machines Inc. за несколько лет до вступления Повалко в должность. При этом срок погашения этого займа еще не истек. Адвокат уточнил, что следствие обвиняет Повалко не в хищении средств, а в халатности.

В РВК говорили, что компания предоставила заем дочернему зарубежному фонду RVC I LP для инвестирования в Soft Machines Inc. В 2016 году RVC I LP продал акции компании Soft Machines, а часть вырученных средств — $3 млн — реинвестировал в компанию Alion. Глава Alion Energy Марк Кингсли заявил РБК, что все деньги, полученные от РВК, были учтены и использовались для развития фирмы.

Теги: РВК, ФРИИ, арест, венчурный бизнес
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