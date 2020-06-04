В Москве задержали главу Российской венчурной компании

По данным «Коммерсанта», руководство РВК подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов. Уголовное дело, в рамках которого проводятся обыски, возбуждено по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий). По версии следователей, речь идет о том, что руководство компании вкладывало деньги РВК в свои личные проекты, сумма нарушений может составлять порядка $600 тыс. Однако источники издания утверждают, что в ближайшее время сумма может вырасти до $3 млн.

Собеседник РБК, знакомый с ходом следствия, рассказал, что дело касается невозврата части займа, который РВК выдала фонду RVC I LP для покупки компании Soft Machines Inc.

В конце 2012 года для покупки акций компании Soft Machines Inc. РВК заключил два договора займа своему дочернему фонду RVC I LP на сумму $5 млн, пояснил собеседник РБК. Сроки возврата займов — 6 февраля и 28 декабря 2022 года. В 2016 году все акции компании Soft Machines Inc., принадлежавшие фонду RVC I LP, были проданы, и вырученные средства поступили на расчетный счет фонда. Фонд RVC I LP принял решение о реинвестировании $3 млн в портфельную компанию Alion. Первый транш был совершен в декабре 2016 года во исполнение договора от 26 января того же года. На совете директоров сделка рассматривалась как сделка с заинтересованностью, подчеркнул собеседник РБК. Впервые RVC I LP инвестировал в Alion $10 млн путем вхождения в капитал в конце 2012 года. Общая сумма инвестиций в компанию составила $22,3 млн.

В 2018 году были арестованы бывший директор департамента инвестиций и член правления РВК Ян Рязанцев и Михаил Чучкевич — член совета директоров Alion. Следователи утверждали, что Рязанцев, узнав о том, что руководство РВК обсуждает возможность финансирования Alion, вошел в сговор с Чучкевичем. Хотя совет директоров РВК не увидел необходимости для поддержки американской компании, у которой на тот момент были финансовые проблемы, Рязанцев по договорам займов все же перечислил более $22 млн на счет Alion. Эти деньги, как полагали следователи, Рязанцев и Чучкевич поделили и присвоили. В поддержку предпринимателей тогда выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов: по его версии, подоплекой дела могла быть попытка рейдерского захвата. В 2019 году Рязанцева и Чучкевича освободили.

Александр Повалко был назначен на должность гендиректора РВК в декабре 2016 года. По словам источника РБК на венчурном рынке, в 2017 году новая команда провела внутренний аудит «исторического портфеля фондов с участием капитала РВК», результаты этой проверки были переданы в прокуратуру. «Новый менеджмент компании указал на признаки возможных злоупотреблений, после чего инвестиции в Alion попали в фокус внимания правоохранителей», — объяснил собеседник РБК. Он назвал следственные мероприятия в РВК «попыткой реанимировать уголовное дело 2018 года, которое на данный момент фактически развалилось в связи с недоказанностью ущерба». Собеседник РБК настаивает, что в основе обвинений лежит тезис о невозврате займа, срок погашения которого наступает не ранее 2022 года.

Алексей Самоделкин, защитник Яна Рязанцева, сообщил в беседе с РБК, что в последнее время с его доверителем и Михаилом Чучкевичем не проводилось никаких следственных действий, новых показаний они не давали. «У нас не больше информации, чем у вас», — добавил адвокат Чучкевича Владимир Романов.

РБК направил запрос в Alion.

Ранее гендиректор Alion Energy Марк Кингсли рассказал Forbes, что исключает мошенничество в возглавляемой им компании. Он объяснил, что «унаследовал РВК в качестве инвестора от предыдущего гендиректора» и назвал ситуацию в РВК «чертовой российской политикой».