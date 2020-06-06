Глава Alion Energy отверг данные о хищении средств РВК

Впервые RVC I LP инвестировал в Alion в 2012 году, а общая сумма вложений в эту компанию составила $22,3 млн. Александр Повалко пришел в РВК в конце 2016 года, провел внутренний аудит «исторического портфеля фондов с участием капитала РВК», результаты которого передали в прокуратуру. В частности, новый менеджмент компании указал на признаки возможных злоупотреблений, после чего инвестиции в Alion попали в фокус внимания правоохранителей. В 2018 году в России были арестованы члены совета директоров Alion — бывший директор департамента инвестиций и член правления РВК Ян Рязанцев и Михаил Чучкевич. Следователи утверждали, что Рязанцев, узнав о том, что руководство РВК обсуждает возможность финансирования Alion, вошел в сговор с Чучкевичем. Хотя совет директоров РВК не увидел необходимости для поддержки американской компании, у которой на тот момент были финансовые проблемы, Рязанцев по договорам займов все же перечислил более $22 млн на счет Alion. Эти деньги, как полагали следователи, Рязанцев и Чучкевич поделили и присвоили. В поддержку предпринимателей тогда выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов: по его версии, подоплекой дела могла быть попытка рейдерского захвата. В 2019 году Рязанцева и Чучкевича освободили.

В пятницу, 5 июня, суд отправил Александра Повалко под домашний арест по обвинению в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий сроком до 21 июля.

Какая версия происходящего у главы Alion

Марк Кингсли предположил, что упоминаемые в прессе $600 тыс., которые якобы «инвестировали в личные проекты» менеджеры РВК, могли быть комиссией инвестиционному банку, который помог привлечь $10 млн в Alion Energy. «Когда компания обращается к услугам инвестбанка, чтобы привлечь дополнительные инвестиции, она выплачивает ему 4–8% комиссии от финального объема инвестиций. $600 тыс. для инвестиций в $10 млн кажется вполне обоснованной суммой и вписывается в рыночную практику», — объяснил он. Но Кингсли не смог назвать банк, который помогал привлекать инвестиции от РВК, ссылаясь на соглашение о неразглашении.

По версии Кингсли, Повалко после своего прихода на должность главы РВК и проведенного аудита выявил нарушения в проекте с Alion «ошибочно»: его ввел в заблуждение некий помощник, имеющий недостаточно опыта в венчурных инвестициях или осознанное желание навредить компании (его имя Кингсли не называет). «Например, менеджмент Alion Energy получил обвинение в краже средств из-за того, что оплачивал ланч для всех сотрудников раз в неделю в течение года. Но в Кремниевой долине технологические компании часто используют ланч как способ наладить активный диалог между сотрудниками различных направлений: каждый, пока ест сэндвич, рассказывает об основных вехах и прогрессе за прошедшую неделю», — рассказал глава Alion Energy.

При этом Кингсли подчеркнул, что каждый венчурный проект изначально находится в предбанкротном состоянии, но может стать успешным через некоторое время. Он напомнил, что Илон Маск на прошлой неделе заявил, что его проекты SpaceX и Tesla могли закрыться еще в 2008 году, если бы они вовремя не нашли партнеров. «Поэтому заявления о том, что перед инвестицией компания находилась в предбанкротном состоянии, бессмысленны и указывают на непонимание модели работы венчурного фонда», — заявил Кингсли.

Он настаивает, что привлеченные от РВК средства были использованы для разработки технологий и ее коммерциализации. «50% было инвестировано до моего прихода в компанию, 50% после, при этом инвестиции сопровождались частыми презентациями совету директоров, в который входят и представители РВК», — рассказал он. По словам топ-менеджера, решение поменять стратегию компании несколько лет назад принесло свои плоды, так как рынок двусторонних (бифациальных) солнечных батарей, положение которых меняется в течение дня в зависимости от направления солнечных лучей, на котором теперь фокусируется Alion, растет на 25% в год. Помимо Калифорнии компания ведет еще несколько проектов в Мексике, Бразилии, Китае, Индии и Омане, рассказал Кингсли.

При этом он добавил, что в 2018 году компания пыталась сотрудничать с российскими следователями и предоставила им часть информации о смене стратегии Alion Energy, однако ответа от них он так и не получил. Каким именно российским правоохранительным органам и какая именно информация передавалась, Кингсли не уточняет.

Представитель РВК заявил, что они «уверены в полной невиновности Александра Повалко». «Предъявленное обвинение нанесло серьезный удар по основам венчурного рынка и подрывает смысл и идеологию индустрии высокорисковых проектов в России. К сожалению, это очередной «красный флаг» для всех частных инвесторов и предпринимателей — тех, от кого зависит будущее экономики страны», — сообщил он.

Адвокат Яна Рязанцева Алексей Самоделкин отказался от комментариев, адвокат Чучкевича не ответил на момент публикации.