Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 05 июн, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 05 июн, 15:21
Эксперты оценили идею изменить правила медосвидетельствования водителей Общество, 12:57 Инвестиции с гарантией: как переложить риски на брокера РБК и БКС, 12:49 «Почта России» арендовала офис на стадионе ЦСКА за 7 млрд руб. Спорт, 12:45 Глава Alion Energy отверг данные о хищении средств РВК Технологии и медиа, 12:37 Актера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище Общество, 12:16 Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавируса Общество, 12:08 Почему глобального краха на рынке автопродаж удалось избежать РБК и Авито Авто, 12:01 Что такое re-commerce и почему гипермаркет продает секонд-хенд Экономика шеринга, 12:00  В Австралии прошли протесты против расизма Общество, 11:58 В МЧС сообщили о сборе 700 т нефтяной смеси после аварии в Норильске Общество, 11:52 Кудашов сообщил о предложении продлить контракт со СКА и сборной России Спорт, 11:45 Путин поручил создать в России национальную базу генетической информации Общество, 11:26 СМИ анонсировали возвращение Вагнера Лава в ЦСКА Спорт, 11:16 Минобороны развернуло в Чите полевой госпиталь для больных COVID-19 Общество, 11:13
Технологии и медиа ,  
0 

Глава Alion Energy отверг данные о хищении средств РВК

«Каждый пенни», полученный от Российской венчурной компании, был учтен и использован для развития Alion Energy, настаивает ее глава Марк Кингсли. Из-за этой инвестиции на гендиректора РВК Александра Повалко завели уголовное дело
Марк Кингсли
Марк Кингсли (Фото: F. Carter Smith / Bloomberg)

Глава Alion Energy Марк Кингсли заявил РБК, что «каждый потраченный пенни из тех $22,3 млн (полученных от структур Российской венчурной компании. — РБК), о которых пишут в российской прессе, строго контролировался бухгалтерами и нашим финансовым директором».

Инвестиции в Alion Energy и, возможно, связанные с ними сделки стали причиной возбуждения уголовного дела в отношении гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко. Кингсли, в свою очередь, все обвинения опровергает и изложил РБК свою версию событий.

Что случилось с Повалко и какая роль у Alion Energy

В среду, 3 июня, в РВК и в доме у гендиректора РВК Александра Повалко прошли обыски. Как сообщали источники «Коммерсанта», следствие подозревает, что руководство РВК вкладывало деньги госкомпании в личные проекты. Сумма нарушений составляет около $600 тыс. и, по словам источников издания, может увеличиться до $3 млн. Как позже пояснили в РВК, в фокусе внимания следствия — деятельность дочернего зарубежного фонда RVC I LP. РВК предоставила займ этому фонду для инвестирования в компанию Soft Machines Inc. В 2016 году RVC I LP продал акции компании Soft Machines, а часть вырученных средств — $3 млн — реинвестировал в компанию Alion, поскольку срок возврата займов РВК наступал в феврале и декабре 2022 года. Все сделки прошли необходимые корпоративные процедуры РВК, в том числе были рассмотрены советом директоров компании как сделки с заинтересованностью. Однако следственные органы рассматривают их как невозврат займа, а решение по ним — как содержащее признаки злоупотребления полномочиями, рассказал представитель РВК.

Чубайс направил личное поручительство в защиту главы РВК Повалко
Бизнес

Впервые RVC I LP инвестировал в Alion в 2012 году, а общая сумма вложений в эту компанию составила $22,3 млн. Александр Повалко пришел в РВК в конце 2016 года, провел внутренний аудит «исторического портфеля фондов с участием капитала РВК», результаты которого передали в прокуратуру. В частности, новый менеджмент компании указал на признаки возможных злоупотреблений, после чего инвестиции в Alion попали в фокус внимания правоохранителей. В 2018 году в России были арестованы члены совета директоров Alion — бывший директор департамента инвестиций и член правления РВК Ян Рязанцев и Михаил Чучкевич. Следователи утверждали, что Рязанцев, узнав о том, что руководство РВК обсуждает возможность финансирования Alion, вошел в сговор с Чучкевичем. Хотя совет директоров РВК не увидел необходимости для поддержки американской компании, у которой на тот момент были финансовые проблемы, Рязанцев по договорам займов все же перечислил более $22 млн на счет Alion. Эти деньги, как полагали следователи, Рязанцев и Чучкевич поделили и присвоили. В поддержку предпринимателей тогда выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов: по его версии, подоплекой дела могла быть попытка рейдерского захвата. В 2019 году Рязанцева и Чучкевича освободили.

Следствие попросило отправить главу РВК Повалко под домашний арест
Общество
Александр Повалко

В пятницу, 5 июня, суд отправил Александра Повалко под домашний арест по обвинению в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий сроком до 21 июля.

Какая версия происходящего у главы Alion

Марк Кингсли предположил, что упоминаемые в прессе $600 тыс., которые якобы «инвестировали в личные проекты» менеджеры РВК, могли быть комиссией инвестиционному банку, который помог привлечь $10 млн в Alion Energy. «Когда компания обращается к услугам инвестбанка, чтобы привлечь дополнительные инвестиции, она выплачивает ему 4–8% комиссии от финального объема инвестиций. $600 тыс. для инвестиций в $10 млн кажется вполне обоснованной суммой и вписывается в рыночную практику», — объяснил он. Но Кингсли не смог назвать банк, который помогал привлекать инвестиции от РВК, ссылаясь на соглашение о неразглашении.

По версии Кингсли, Повалко после своего прихода на должность главы РВК и проведенного аудита выявил нарушения в проекте с Alion «ошибочно»: его ввел в заблуждение некий помощник, имеющий недостаточно опыта в венчурных инвестициях или осознанное желание навредить компании (его имя Кингсли не называет). «Например, менеджмент Alion Energy получил обвинение в краже средств из-за того, что оплачивал ланч для всех сотрудников раз в неделю в течение года. Но в Кремниевой долине технологические компании часто используют ланч как способ наладить активный диалог между сотрудниками различных направлений: каждый, пока ест сэндвич, рассказывает об основных вехах и прогрессе за прошедшую неделю», — рассказал глава Alion Energy.

В Москве задержали главу Российской венчурной компании
Технологии и медиа
Александр Повалко

При этом Кингсли подчеркнул, что каждый венчурный проект изначально находится в предбанкротном состоянии, но может стать успешным через некоторое время. Он напомнил, что Илон Маск на прошлой неделе заявил, что его проекты SpaceX и Tesla могли закрыться еще в 2008 году, если бы они вовремя не нашли партнеров. «Поэтому заявления о том, что перед инвестицией компания находилась в предбанкротном состоянии, бессмысленны и указывают на непонимание модели работы венчурного фонда», — заявил Кингсли.

Он настаивает, что привлеченные от РВК средства были использованы для разработки технологий и ее коммерциализации. «50% было инвестировано до моего прихода в компанию, 50% после, при этом инвестиции сопровождались частыми презентациями совету директоров, в который входят и представители РВК», — рассказал он. По словам топ-менеджера, решение поменять стратегию компании несколько лет назад принесло свои плоды, так как рынок двусторонних (бифациальных) солнечных батарей, положение которых меняется в течение дня в зависимости от направления солнечных лучей, на котором теперь фокусируется Alion, растет на 25% в год. Помимо Калифорнии компания ведет еще несколько проектов в Мексике, Бразилии, Китае, Индии и Омане, рассказал Кингсли.

При этом он добавил, что в 2018 году компания пыталась сотрудничать с российскими следователями и предоставила им часть информации о смене стратегии Alion Energy, однако ответа от них он так и не получил. Каким именно российским правоохранительным органам и какая именно информация передавалась, Кингсли не уточняет.

Представитель РВК заявил, что они «уверены в полной невиновности Александра Повалко». «Предъявленное обвинение нанесло серьезный удар по основам венчурного рынка и подрывает смысл и идеологию индустрии высокорисковых проектов в России. К сожалению, это очередной «красный флаг» для всех частных инвесторов и предпринимателей — тех, от кого зависит будущее экономики страны», — сообщил он.

Адвокат Яна Рязанцева Алексей Самоделкин отказался от комментариев, адвокат Чучкевича не ответил на момент публикации.

Авторы: Владислав Скобелев, Анастасия Скрынникова, Маргарита Алехина
Материалы по теме
Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест
Бизнес
В Москве задержали главу Российской венчурной компании
Технологии и медиа
В Российской венчурной компании сообщили детали обыска в ее офисе
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter