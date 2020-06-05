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Протесты в США ,  
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В США улицу у Белого дома переименовали в честь погибших афроамериканцев

Фото: Tasos Katopodis / Getty Images
Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

В Вашингтоне участок улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев. Об этом сообщила мэр города Мюриэл Боузер в Twitter.

«Участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется Black Lives Matter Plaza», — написала она.

На опубликованном Боузер видео показано, как на фонарном столбе устанавливают новый дорожный указатель.

Протесты в США начались после жестокого задержания афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Мужчину задержали по подозрению в использовании поддельных купюр. Один из полицейских, Дерек Шовен, надавил ему коленом на горло, не обращая внимание на слова Флойда о том, что он не может дышать. Спустя несколько часов Флойд умер в больнице.

Протесты после гибели афроамериканца в городах США. Фоторепортаж
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Начавшиеся после инцидента мирные акции, проходившие под лозунгом «Black Lives Matter» («Жизни черных имеют значение»), переросли в погромы. В 40 городах был введен комендантский час.

В ходе протестов в США пострадали 114 сотрудников правоохранительных органов, 22 из них были госпитализированы.

Шовена арестовали, ему предъявили обвинение в непреднамеренном убийстве и нападении третьей степени тяжести. Еще трех полицейских, которые участвовали в задержании, уволили и обвинили в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

Теги: Белый дом, погибшие, афроамериканцы
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