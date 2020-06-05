В США улицу у Белого дома переименовали в честь погибших афроамериканцев

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В Вашингтоне участок улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев. Об этом сообщила мэр города Мюриэл Боузер в Twitter.

«Участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется Black Lives Matter Plaza», — написала она.

На опубликованном Боузер видео показано, как на фонарном столбе устанавливают новый дорожный указатель.

Протесты в США начались после жестокого задержания афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Мужчину задержали по подозрению в использовании поддельных купюр. Один из полицейских, Дерек Шовен, надавил ему коленом на горло, не обращая внимание на слова Флойда о том, что он не может дышать. Спустя несколько часов Флойд умер в больнице.