МИД России фразой «надо отвечать» оценил решение Чехии выслать дипломатов

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Чехия поступила «непорядочно и недостойно», объявив двух российских дипломатов персонами нон-грата и обязав их покинуть страну, говорится в заявлении на сайте МИД России.

«Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Россия учтет этот «недружественный шаг» со стороны Чехии при формировании линии отношений с Прагой. «За такие провокации надо будет отвечать», — заявили в МИД.

Материал дополняется