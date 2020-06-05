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МИД России фразой «надо отвечать» оценил решение Чехии выслать дипломатов

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Чехия поступила «непорядочно и недостойно», объявив двух российских дипломатов персонами нон-грата и обязав их покинуть страну, говорится в заявлении на сайте МИД России.

«Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Россия учтет этот «недружественный шаг» со стороны Чехии при формировании линии отношений с Прагой. «За такие провокации надо будет отвечать», — заявили в МИД.

Посольство России назвало «провокацией» высылку двух дипломатов из Чехии
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<p>Посольство России в Праге, Чехия</p>

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Теги: МИД, ответ, дипломаты, Чехия, высылка
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