Политика , 05 июн, 19:05
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МИД России фразой «надо отвечать» оценил решение Чехии выслать дипломатов
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Чехия поступила «непорядочно и недостойно», объявив двух российских дипломатов персонами нон-грата и обязав их покинуть страну, говорится в заявлении на сайте МИД России.
«Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Россия учтет этот «недружественный шаг» со стороны Чехии при формировании линии отношений с Прагой. «За такие провокации надо будет отвечать», — заявили в МИД.
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