Посольство попросило у МИД Чехии охрану для российского дипломата

Посольство России в Чехии обратилось в чешский МИД из-за угроз в адрес российского дипломата. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

В посольстве назвали «ложными и бездоказательными» обвинения в адрес дипломата в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков. В диппредставительстве заявили, что они «однозначно и неоднократно» опровергались Москвой и Прагой.

«Из-за развернутой чешскими СМИ персональной травли российского дипломата в его адрес начали поступать угрозы», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что попросили МИД Чехии принять меры, чтобы не допустить посягательств на личность, свободу и достоинства сотрудника, а также предоставить ему охрану.