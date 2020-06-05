Посольство России назвало «провокацией» высылку двух дипломатов из Чехии

Посольство России в Праге, Чехия (Фото: AmbRusCz / Facebook)

Решение Чехии выслать из страны двух российских дипломатов является «сфабрикованной провокацией». Об этом заявило посольство России в Праге на странице в Facebook.

«Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения», — говорится в сообщении.

В российской дипмиссии выразили глубокое разочарование действиями чешских коллег.

Ранее Чехия объявила двух российских дипломатов персонами нон-грата. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томаш Петржичек объяснили данное решение конфликтом между сотрудниками российского посольства, итогом которого стали ложные утверждения о намерении России отравить рицином чешских политиков муниципального уровня.