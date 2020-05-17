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Глава МВД Чехии усомнился в наличии доказательств ввоза яда из России

Он отметил, что, судя по тому, «как все происходит», у спецслужб Чехии нет доказательства вины российского дипломата. Власти страны подозревают прибывшего из России мужчину в намерении отравить чешских чиновников
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Первый вице-премьер Чехии и глава МВД Ян Гамачек сообщил, что, по-видимому, у служб безопасности страны нет доказательств того, что российский дипломат ввез в Чехию яд с намерением отравить чиновников. Об этом сообщает Ceska televize.

Гамачек комментировал предложения выслать дипломата из Чехии. Он сообщил, что эту процедуру можно начать только при наличии конкретных доказательств незаконных действий человека на территории Чехии. «Судя по тому, как все происходит, службы безопасности Чехии, вероятно, не имеют их», — сказал первый вице-премьер.

Лидер Гражданской демократической партии Петр Фиала также предложил сократить количество дипломатов в российском посольстве в Праге, однако Гамачек посчитал это неэффективным решением. «У нас есть информация о том, кто есть кто в российском посольстве. <...> Но массовой высылкой дипломатов проблема не решится», — отметил Гамачек.

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В конце апреля чешское издание Respekt опубликовало расследование, в котором говорилось о том, что в Прагу прибыл человек с дипломатическим паспортом из России. Источники издания утверждали, что прибывший планировал отравить двух чешских чиновников, один из которых был организатором переноса памятника маршалу Коневу в Праге, а второй утвердил смену названия площади, где располагается российское посольство, на площадь Немцова. По сообщению издания, предполагаемый отравитель работает на российские спецслужбы.

После публикации российский МИД назвал эту информацию фейком и вбросом. «Такие вещи не могут оставаться безнаказанными и без внимания журналистского сообщества. <...> Очень хочется, чтобы скрупулезно были выявлены источники этой информации, кто ее вбросил и растиражировал», — сказала представитель ведомства Мария Захарова.

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В российском посольстве в Чехии назвали сообщения чешского СМИ «антироссийской информационной кампанией».

В начале мая издание Seznam Spravy назвало имя того, кто, по мнению спецслужб Чехии, привез яд в страну. По информации издания, мужчину зовут Андрей Викторович К., он руководит «дипломатическим представительством одного из российских федеральных агентств» в Чехии.

После этого посольство России обратилось к властям республики с просьбой предоставить охрану для дипломата, в адрес которого начали поступать угрозы.






 

Автор: Мария Лисицына
Теги: Чехия, яд, посольство России в Чехии
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