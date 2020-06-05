Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в уместности рассуждений о том, что будет, если россияне проголосуют против принятия поправок в Конституцию. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Не знаю, насколько уместны такие эвентуальные рассуждения», — сказал он.

По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России. «Это четкое, не подразумевающее двусмысленности заявление президента», — добавил Песков.

Всероссийское голосование по поправкам в Основной закон пройдет 1 июля, этот день объявлен выходным. Изначально голосование должно было состояться 22 апреля, но его перенесли из-за эпидемии коронавируса. Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала, что принять участие в голосовании 1 июля будет безопаснее, «чем сходить в магазин».