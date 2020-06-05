В Белоруссии анонсировали прибытие танкера с нефтью из США

Танкер с американской нефтью для Белоруссии должен прибыть в порт Клайпеды на восточном побережье Балтийского моря вечером 5 июня, оттуда ее по железнодорожной дороге доставят на нефтеперерабатывающий белорусский завод «Нафтан». Об этом сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, передает БелТА.

«Танкер с американской нефтью уже на подходе. Прибытие в Клайпеду ожидается сегодня вечером», — сказал Тищенко. Транспортировка по железной дороге займет около полутора недель.

Танкер вышел из техасского порта Beaumont в середине мая, он везет 80 тыс. т нефти сорта Bakken. Как отмечает БелТА, это 12-й танкер с нефтью для Белоруссии с начала 2020 года. Сделка заключена при участии американского энерготрейдера United Energy Trading при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT.

В 2019 году Белоруссия и Россия не смогли заключить новое долгосрочное соглашение по поставкам нефти, стороны договорились о поставках в Белоруссию без контрактов, по договоренности для каждого отдельного предприятия. Разногласия связаны с требованием Минска получать нефть по внутрироссийской цене.