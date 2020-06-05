Суд объявил перерыв в рассмотрении дела шедшего изгонять Путина шамана

Якутский городской суд объявил перерыв в рассмотрении дела шамана из Якутии Александра Габышева, который несколько раз пытался добраться до Москвы, чтобы «изгнать Путина». Об этом сообщил РБК адвокат шамана Алексей Прянишников.

«4 июня суд начал рассматривать иск о признании незаконной госпитализации Габышева в Якутский республиканский психоневрологический диспансер и его немедленном освобождении. Перерыв объявлен до 14:30 якутского времени (08:30 мск) 5 июня», — сказал адвокат.

Он также разъяснил подробности госпитализации шамана в психоневрологический диспансер. По словам Прянишникова, суд 3 мая удовлетворил ходатайство об истребовании записи вызовов скорой помощи к дому Габышева 12 мая. В ходе судебного заседания была изучена запись. Установлено, что скорую помощь к дому Габышева вызвал сотрудник ФСБ и обосновал вызов тем, что во дворе жилого дома ходит человек с батасом (мечом).

«Со слов самого Саши, сотрудники в штатском препроводили его непосредственно до палаты 9-го отделения диспансера на третьем этаже. При этом представитель диспансера в заседании врала, что в диспансере строгий карантин по коронавирусу, и ни один человек не может попасть внутрь. Тем же карантином мне в телефонном разговоре 30 мая обосновал невозможность встреч адвоката с подзащитным главный врач диспансера, заслуженный врач России Олег Припузов», — добавил адвокат.

РБК направил запрос в Якутский городской суд.