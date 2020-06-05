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Суд объявил перерыв в рассмотрении дела шедшего изгонять Путина шамана

Якутский городской суд объявил перерыв в рассмотрении дела шамана из Якутии Александра Габышева, который несколько раз пытался добраться до Москвы, чтобы «изгнать Путина». Об этом сообщил РБК адвокат шамана Алексей Прянишников.

«4 июня суд начал рассматривать иск о признании незаконной госпитализации Габышева в Якутский республиканский психоневрологический диспансер и его немедленном освобождении. Перерыв объявлен до 14:30 якутского времени (08:30 мск) 5 июня», — сказал адвокат.

Он также разъяснил подробности госпитализации шамана в психоневрологический диспансер. По словам Прянишникова, суд 3 мая удовлетворил ходатайство об истребовании записи вызовов скорой помощи к дому Габышева 12 мая. В ходе судебного заседания была изучена запись. Установлено, что скорую помощь к дому Габышева вызвал сотрудник ФСБ и обосновал вызов тем, что во дворе жилого дома ходит человек с батасом (мечом).

«Со слов самого Саши, сотрудники в штатском препроводили его непосредственно до палаты 9-го отделения диспансера на третьем этаже. При этом представитель диспансера в заседании врала, что в диспансере строгий карантин по коронавирусу, и ни один человек не может попасть внутрь. Тем же карантином мне в телефонном разговоре 30 мая обосновал невозможность встреч адвоката с подзащитным главный врач диспансера, заслуженный врач России Олег Припузов», — добавил адвокат.

РБК направил запрос в Якутский городской суд.

Якутский шаман анонсировал новый поход на Москву
Общество
Фото: Шаман и Ворон / Youtube

Шаман находится в Якутском психоневрологическом диспансере с 12 мая. Как ранее заявил Прянишников, причиной госпитализации стал конфликт с зараженным коронавирусом, который якобы был у Габышева. Защитник отмечал, что этот диспансер не входит в перечень обсерваторов региона.

2 июня Якутский городской суд одобрил госпитализацию шамана в диспансер.

Габышев отправился пешком из Якутии в Москву вместе с группой сторонников летом 2019 года. Тогда он объяснил свои действия необходимостью «изгнать Путина», которого считает порождением темных сил. Шамана и его последователей несколько раз задерживали правоохранительные органы.

Врачи признали опасным для окружающих шедшего «изгонять Путина» шамана
Общество
Александр Габышев

В начале сентября прошлого года были задержаны двое сопровождавших Габышева мужчин. У одного  из них изъяли автомобиль, а после попытки сопротивления отправили под арест на 13 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. 19 сентября полицейские в Бурятии впервые задержали самого Габышева. Тогда его направили в психиатрическую больницу на обследование и в начале октября признали невменяемым.

В декабре того же года шаман попытался  возобновить поход в Москву. Однако два дня его опять остановила полиция.

В январе Габышев анонсировал новую попытку дойти до Москвы, назначив ее на март текущего года. Шаман утверждал, что «отряд будет идти мирным путем, чтобы демон был изгнан мирными методами».

Теги: Якутия, суд, новости РБК
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