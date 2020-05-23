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СК установил еще двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Следователи назвали личности двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов в рамках акции «Бессмертный полк». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

В ведомстве установили, что житель Казани Мухаммед Эль-Айюби выложил фото фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера на сайте «Банк памяти» для трансляции на сайте «Бессмертного полка». По данным СК, он сделал это не позднее 4 мая и подписал снимок именем «Гитлер Адик».

Помимо этого не позднее 5 мая житель Перми Даниил Шестаков разместил на сайте «Банк памяти» фотографию генерала Андрея Власова, которого признали изменником Родины за переход на сторону Третьего рейха в годы Великой Отечественной войны.

СК показал видео с разместившим фото Гитлера на акции «Бессмертный полк»
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Фото: СК РФ

В СК заявили, что цель подобных действий — одобрение преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. По фактам размещения фотографий Гитлера и Власова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма и публичном распространении сведений, выражающих явное неуважение к обществу, о днях воинской славы России (ч. 3 ст. 354.1).

Следователи допросили подозреваемых и провели у них обыски. Помимо этого ведомство установило, что Шестаков был участником несанкционированных акций и привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митинга и мелкое хулиганство. Его также привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством, а Эль-Айюби — за кражу, рассказали в СК.

В середине мая в СК сообщили, что по IP-адресам установили, кто пытался выложить фото нацистов на онлайн-акции «Бессмертный полк». В ведомстве отмечали, что большая часть из них оказались иностранцами. Впоследствии в комитете рассказали, что среди причастных к публикации подобных снимков — жители Ульяновска, Волгограда, Перми и Самары. У них прошли обыски.

Организаторы акции «Бессмертный полк» сообщали, что было совершено несколько сотен попыток загрузить фотографии нацистов.

Теги: Следственный комитет, «Бессмертный полк»
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