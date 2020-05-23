СК установил еще двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следователи назвали личности двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов в рамках акции «Бессмертный полк». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

В ведомстве установили, что житель Казани Мухаммед Эль-Айюби выложил фото фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера на сайте «Банк памяти» для трансляции на сайте «Бессмертного полка». По данным СК, он сделал это не позднее 4 мая и подписал снимок именем «Гитлер Адик».

Помимо этого не позднее 5 мая житель Перми Даниил Шестаков разместил на сайте «Банк памяти» фотографию генерала Андрея Власова, которого признали изменником Родины за переход на сторону Третьего рейха в годы Великой Отечественной войны.

В СК заявили, что цель подобных действий — одобрение преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. По фактам размещения фотографий Гитлера и Власова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма и публичном распространении сведений, выражающих явное неуважение к обществу, о днях воинской славы России (ч. 3 ст. 354.1).