СК показал видео с разместившим фото Гитлера на акции «Бессмертный полк»

Фото: СК РФ

Трое мужчин, разместивших фотографии нацистских преступников в ходе онлайн-акции «Бессмертный полк», заявили о раскаянии. Видеозапись распространил СК России.

Один из них полностью признал вину, подтвердив, что 9 мая он опубликовал фотографию фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера под именем Михаил Алоисович Егерский, и раскаялся в содеянном.

Еще один молодой человек раскаялся за публикацию фотографии предателя Андрея Власова, заявив, что сделал это «с целью шутки, которая не удалась».

«Я подумал о последствиях той шутки, которую я сделал. Раскаиваюсь в том, что я совершил. Больше такого не повторится», — добавил третий молодой человек.