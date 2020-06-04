Власти Кузбасса разрешили открыть торговые центры и фитнес-клубы

В Кемеровской области могут возобновить работу торгово-развлекательные центры и фитнес-клубы, с 8 июня откроются детские сады. Соответствующее распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева опубликовано на сайте правительства региона.

«Кузбасс продолжает возвращаться к нормальной жизни. Мы снимаем еще ряд ограничений для удобства наших жителей», — заявил губернатор, пояснив, что все меры согласованы с местным Роспотребнадзором.

ТЦ и фитнес-клубы возобновляют работу на всей территории Кузбасса со дня опубликования распоряжения. Сотрудники и посетители должны носить маски и соблюдать ограничения по численности людей в одном помещении, в частности, спортивные клубы могут быть загружены только на 25%.

Закрытыми останутся расположенные внутри ТЦ заведения общепита, кинотеатры и детские игровые зоны, однако на всей территории Кузбасса разрешена работа летних кафе, заведения общественного питания обязаны соблюдать профилактические меры.