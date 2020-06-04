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Власти Кузбасса разрешили открыть торговые центры и фитнес-клубы

В Кемеровской области могут возобновить работу торгово-развлекательные центры и фитнес-клубы, с 8 июня откроются детские сады. Соответствующее распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева опубликовано на сайте правительства региона.

«Кузбасс продолжает возвращаться к нормальной жизни. Мы снимаем еще ряд ограничений для удобства наших жителей», — заявил губернатор, пояснив, что все меры согласованы с местным Роспотребнадзором.

ТЦ и фитнес-клубы возобновляют работу на всей территории Кузбасса со дня опубликования распоряжения. Сотрудники и посетители должны носить маски и соблюдать ограничения по численности людей в одном помещении, в частности, спортивные клубы могут быть загружены только на 25%.

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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Закрытыми останутся расположенные внутри ТЦ заведения общепита, кинотеатры и детские игровые зоны, однако на всей территории Кузбасса разрешена работа летних кафе, заведения общественного питания обязаны соблюдать профилактические меры.

С 8 июня смогут вернуться к работе в штатном режиме детские сады, групповые занятия в них могут проходить числом не более десяти человек. Власти разрешили проводить показы кинофильмов в летних кинотеатрах под открытым небом, если количество зрителей не превышает 50 человек. Могут открыться все библиотеки области, а также некоторые филиалы музеев-заповедников, расположенных под открытым небом. «Бани, сауны и бассейны остаются закрытыми», — указала администрация Кузбасса.

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14 марта власти области из-за угрозы коронавируса объявили режим повышенной готовности. 14 апреля ограничительные меры усилили, жителям запретили выезжать из региона, посещать парки и детские площадки, был введен запрет на проведение религиозных обрядов. С 5 мая в Кемеровской области заработал пропускной режим.

По последним данным местного оперативного штаба, в регионе выявили 666 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семеро умерли, 255 человек вылечились.

Теги: коронавирус, Кузбасс
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