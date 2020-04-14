Власти Кузбасса запретили местным жителям выезжать из региона

Правительство Кузбасса внесло изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности в регионе, запретив местным жителям покидать его территорию. Документ опубликован на сайте администрации региона.

Выехать из региона можно только для получения экстренной медицинской помощи, в случае прямой угрозы жизни и здоровью, а также для участия в похоронах.

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