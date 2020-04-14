Пандемия коронавируса , 14 апр, 14:58
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Власти Кузбасса запретили местным жителям выезжать из региона
Правительство Кузбасса внесло изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности в регионе, запретив местным жителям покидать его территорию. Документ опубликован на сайте администрации региона.
Выехать из региона можно только для получения экстренной медицинской помощи, в случае прямой угрозы жизни и здоровью, а также для участия в похоронах.
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