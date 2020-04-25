Власти Кузбасса объявили о ведении электронных пропусков с 5 мая

С 5 мая власти Кемеровской области начнут поэтапно вводить электроннные пропуска. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев во время своего обращении к жителям Кузбасса по поводу ситуации с коронавирусом.

Режим повышенной готовности в области продлен до 4 мая включительно. Во всех районах Кузбасса сохраняется обязательная всеобщая самоизоляция.

Режим повышенной готовности действует в регионе с 14 марта, изначально он был объявлен до 30 апреля. 14 апреля власти усилили ограничительные меры, жителям области запретили покидать территорию региона, кроме экстренных случаев, посещать парки, детские площадки и другие места отдыха, также временно запретили проводить массовые религиозные мероприятия. Позже Цивилев приостановил работу магазинов и рынков, кроме тех, которые продают товары первой необходимости, в Краснобродском, Мысковском, Беловском городских округах. Жителей этих муниципалитетов власти обязали носить медицинские маски при выходе на улицу.

По последним данным регионального оперштаба, за последние сутки в Кемеровской области нашли 21 нового заболевшего коронавирусной инфекцией. Всего, по информации федерального оперштаба, в области обнаружили 82 зараженных коронавирусом.