Путин попросил регионы не действовать «под кальку» при снятии карантина

Санкт-Петербург (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Из-за того, что в частях России ситуация с коронавирусом разная, региональным властям при смягчении ограничительных мер нельзя действовать одинаково. Об этом заявил президент Владимир Путин в телеобращении 11 мая. Трансляцию вел телеканал РБК.

«У нас большая страна. Эпидемиологическая ситуация в регионах разная. На предстоящем этапе [постепенного снятия ограничений] надо действовать тонко, внимательно. Нельзя руководствоваться общей калькой», — сказал глава государства.

По его словам, одинаковые шаги по смягчению карантина в разных регионах могут привести где-то к неоправданным рискам для здоровья граждан, а где-то — к неоправданным ограничениям в деятельности предприятий.

Путин напомнил, что несмотря на объявленное окончание единого периода нерабочих дней с 12 мая, опасность сохраняется, в том числе и в регионах, где ситуация с коронавирусом сейчас относительно благополучная.